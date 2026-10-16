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NAPADAČ JE UBIJEN

VIDEO Strava u osnovnoj školi u Oregonu: Troje djece među četvero ubijenih u pucnjavi

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
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VIDEO Strava u osnovnoj školi u Oregonu: Troje djece među četvero ubijenih u pucnjavi
Foto: Rob Kerr
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Četvero ljudi je mrtvo u pucnjavi u osnovnoj školi Silver Rail u Oregonu, dok su hitne službe prevezle više ozlijeđenih, uključujući djecu, u bolnicu. Policija još provodi istragu o identitetu napadača i okolnostima tragedije.

Četvero ljudi je ubijeno u pucnjavi u osnovnoj školi u gradu Bendu, u saveznoj državi Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, objavila je gradska policija.

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Pucnjava u Oregonu VIDEO
Pucnjava u Oregonu | Video: Reuters

Kada su policajci stigli na mjesto događaja, napadač je već bio upucan i usmrćen, izjavila je glasnogovornica policije Sheila Miller na konferenciji za novinare. "Još nemamo potvrdu o identitetu osobe koja je upucala osumnjičenika. Moguće je da je riječ o slučajnom prolazniku.”

Vlasti još nisu potvrdile broj žrtava, a američki mediji navode da su usmrćene barem četiri osobe. Među njima je troje djece.

Prema riječima Miller, hitne službe prevezle su najmanje dvije osobe u bolnicu, a među ozlijeđenima se nalaze i djeca.Inače, tu školu pohađa 459 učenika, i to djeca od vrtićkog uzrasta do petog razreda.

People walk at a family reunification location at Journey Church following a shooting at Silver Rail Elementary School in Bend
Foto: Rob Kerr

Nasilje vatrenim oružjem svakodnevna je pojava u Sjedinjenim Državama – zemlji u kojoj je u optjecaju više komada vatrenog oružja nego što ima stanovnika, a koja bilježi i najvišu stopu smrtnih slučajeva povezanih s vatrenim oružjem među svim razvijenim nacijama.

Pucnjave u školama često šokiraju naciju, a godine 2022. masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu izazvao je ogorčenje diljem zemlje jer je u njemu je smrtno stradala 21 osoba, uključujući 19 djece.

U Sjedinjenim Državama ove su godine bile najmanje 52 pucnjave u školama, u kojima je poginulo najmanje 28 ljudi, a 48 ih je ozlijeđeno, prema CNN-ovoj analizi događaja o kojoj su izvijestili Gun Violence Archive, Education Week i Everytown for Gun Safety. Tragedija u osnovnoj školi Silver Rail predstavlja 36. pucnjavu u obrazovnim ustanovama od vrtića do 12. razreda ove godine, pokazuju podaci.

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