VIDEO Strava u osnovnoj školi u Oregonu: Troje djece među četvero ubijenih u pucnjavi

Četvero ljudi je ubijeno u pucnjavi u osnovnoj školi u gradu Bendu, u saveznoj državi Oregon na zapadu Sjedinjenih Država, objavila je gradska policija.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Pucnjava u Oregonu | Video: Reuters

Kada su policajci stigli na mjesto događaja, napadač je već bio upucan i usmrćen, izjavila je glasnogovornica policije Sheila Miller na konferenciji za novinare. "Još nemamo potvrdu o identitetu osobe koja je upucala osumnjičenika. Moguće je da je riječ o slučajnom prolazniku.”

Vlasti još nisu potvrdile broj žrtava, a američki mediji navode da su usmrćene barem četiri osobe. Među njima je troje djece.

.@FBIPortland is on the scene and assisting our local partners in the investigation regarding an earlier shooting at a local school. We will make every resource they need available. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 15, 2026

Prema riječima Miller, hitne službe prevezle su najmanje dvije osobe u bolnicu, a među ozlijeđenima se nalaze i djeca.Inače, tu školu pohađa 459 učenika, i to djeca od vrtićkog uzrasta do petog razreda.

Foto: Rob Kerr

Nasilje vatrenim oružjem svakodnevna je pojava u Sjedinjenim Državama – zemlji u kojoj je u optjecaju više komada vatrenog oružja nego što ima stanovnika, a koja bilježi i najvišu stopu smrtnih slučajeva povezanih s vatrenim oružjem među svim razvijenim nacijama.

Pucnjave u školama često šokiraju naciju, a godine 2022. masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu izazvao je ogorčenje diljem zemlje jer je u njemu je smrtno stradala 21 osoba, uključujući 19 djece.

U Sjedinjenim Državama ove su godine bile najmanje 52 pucnjave u školama, u kojima je poginulo najmanje 28 ljudi, a 48 ih je ozlijeđeno, prema CNN-ovoj analizi događaja o kojoj su izvijestili Gun Violence Archive, Education Week i Everytown for Gun Safety. Tragedija u osnovnoj školi Silver Rail predstavlja 36. pucnjavu u obrazovnim ustanovama od vrtića do 12. razreda ove godine, pokazuju podaci.