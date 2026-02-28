VIDEO Stravična snimka: Bježali od projektila u Katru...

Obavijesti

NAPAD IRANA

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Prema navodima službene novinske agencije Fars, Iran je istodobno gađao četiri američke baze višestrukim raketnim napadima

Admiral

Društvenim mrežama širi se snimka trenutka u kojem projektil pada u blizini skupine ljudi na ulici u Kataru. Podsjetimo, SAD i Izrael napali su Iran u subotu ujutro. Iran je uzvratio napadima na više američkih vojnih objekata diljem Bliskog istoka, rekao je američki dužnosnik za NBC News.

Prema navodima službene novinske agencije Fars, Iran je istodobno gađao četiri američke baze višestrukim raketnim napadima. Riječ je o zračnoj bazi Al Udeid u Kataru, bazi Al Salem u Kuvajtu, zračnoj bazi Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te bazi Pete flote američke mornarice u Bahreinu.

Neposredno prije toga bahreinska državna agencija BNA objavila je da je centar Pete flote američke mornarice "bio izložen raketnom napadu".

