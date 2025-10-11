VIDEO Sudar dva auta i motora u Kaštel Lukšiću: 'Kolona je'

U sudaru dva automobila i motocikla u Kaštel Lukšiću oko 16:50 sati ozlijeđen je motociklist. Prevezli su ga u bolnicu gdje su mu utvrdili lakše ozljede, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Sudar u Splitu | Video: Čitatelj 24sata

- Bila je prometna u blizini Ine u Kaštelanskoj, kolona je i dalje. Tu su dva policijska auta - javio nam je čitatelj oko 19 sati.

Očevid je u tijeku.