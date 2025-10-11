Bila je prometna u blizini Ine u Kaštelanskoj, kolona je i dalje. Tu su dva policijska auta - javio nam je čitatelj oko 19 sati
MOTOCIKLIST JE OZLIJEĐEN
VIDEO Sudar dva auta i motora u Kaštel Lukšiću: 'Kolona je'
U sudaru dva automobila i motocikla u Kaštel Lukšiću oko 16:50 sati ozlijeđen je motociklist. Prevezli su ga u bolnicu gdje su mu utvrdili lakše ozljede, potvrdila nam je splitsko-dalmatinska policija.
- Bila je prometna u blizini Ine u Kaštelanskoj, kolona je i dalje. Tu su dva policijska auta - javio nam je čitatelj oko 19 sati.
Očevid je u tijeku.
