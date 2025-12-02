VIDEO Sudar kombija i autobusa u Velikoj Mlaki: Dijelovi auta su letjeli po cesti, jedan ozlijeđeni

Zbog guste jutarnja magla u utorak teško je bilo uočiti ozbiljnu prometnu nesreću u Velikoj Mlaki. Jedna čitateljica, koja je poslala snimku događaja, ispričala je kako je pri prilasku križanju najprije pomislila da je riječ o uobičajenoj jutarnjoj gužvi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Prometna nesreća kod Mlake | Video: čitatelj/24sata

– Kad sam se približavala, zbog magle sam mislila da su auti stali na semaforu, ali onda sam vidjela da na autobusu trepere sva četiri žmigavca. Tek kad sam prišla sasvim blizu, shvatila sam što se dogodilo – rekla je.

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu u utorak u 7.45 da se na raskrižju Zagrebačke i Kramarićeve ulice u Velikoj Mlaki dogodila prometna nesreća. Sudarili su se kombi i autobus, u vlasništvu poduzeća.

- Koliko sam vidjela, autobus je bio prazan. Kombi je udario u zadnji kraj autobusa. Po cesti su bili razbacani dijelovi - opisala je čitateljica.

Policija je potvrdila da u autobusu osim vozača nije bilo drugih putnika. U sudaru je jedan čovjek ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb.

- Očevid je u tijeku. Nema obustave prometa, a na mjesto nesreće su izišli i vatrogasci koji čiste kolnik - poručili su iz policije.