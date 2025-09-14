Živim preko puta, sve sam vidio i čuo, bilo je jako glasno, javlja nam naš čitatelj
VIDEO Sudar na okretištu Dubrava, jedan ozlijeđeni
U nedjelju u večernjim satima na križanju Maksimirske i Avenije Gojka Šuška došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. Sudarila su se dva automobila, a na teren je izašla i policija.
- Živim odmah preko puta, sve sam vidio i čuo. Bilo je jako glasno, baš velika buka. Prvo sam mislio da je možda tramvaj udario u nešto, ali na kraju se ispostavilo da je u pitanju sudar - govori nam čitatelj.
Informaciju su nam potvrdili iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako je jedna osoba ozlijeđena, no stupanj ozljeda još nije poznat. Također javljaju kako je tramvajski promet Maksimirskom u smjeru zapada u zastoju, a automobilski je promet otežan. Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.
