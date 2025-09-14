VIDEO Sudar na okretištu Dubrava, jedan ozlijeđeni

U nedjelju u večernjim satima na križanju Maksimirske i Avenije Gojka Šuška došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba ozlijeđena. Sudarila su se dva automobila, a na teren je izašla i policija.

- Živim odmah preko puta, sve sam vidio i čuo. Bilo je jako glasno, baš velika buka. Prvo sam mislio da je možda tramvaj udario u nešto, ali na kraju se ispostavilo da je u pitanju sudar - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa... 00:16 Prometna nesreća na okretištu Dubrava | Video: čitatelj/24sata

Informaciju su nam potvrdili iz PU zagrebačke, gdje su nam javili kako je jedna osoba ozlijeđena, no stupanj ozljeda još nije poznat. Također javljaju kako je tramvajski promet Maksimirskom u smjeru zapada u zastoju, a automobilski je promet otežan. Više informacija bit će dostupno po završetku očevida.