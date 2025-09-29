Obavijesti

BURNO JUTRO

VIDEO Sudar tramvaja i auta u Zagrebu: 'Čini se da je iskočio'

Piše Bogdan Blotnej,
VIDEO Sudar tramvaja i auta u Zagrebu: 'Čini se da je iskočio'
Policija je oko 8.17 sati dobila dojavu o sudaru na križanju Maksimirske ceste i Ulice Jordanovac. Zasad je nastala materijalna šteta, a tramvajski promet je u zastoju

Tramvaj je udario auto i nastao je odmah veliki zastoj tramvaja. Izgleda da je i tramvaj ispao iz tračnica, ispričao je u ponedjeljak ujutro Zagrepčanin koji je snimio nezgodu.

Policija je oko 8.17 sati dobila dojavu o sudaru na križanju Maksimirske ceste i Ulice Jordanovac. Zasad je nastala materijalna šteta te nitko nije zatražio pomoć liječnika. Tramvajski promet je u zastoju, dok se cestovni odvija redovito.

Zastoj su potvrdili i iz ZET-u.

- Zastoj tramvajskog prometa na Maksimirskoj cesti, kod Jordanovca, u smjeru Kvaternikovog trga, zbog prometne nezgode.
Linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do Kvaternikovog trga. Tramvaji linija 4 i 11, koji su u Dubravi, prometuju na relaciji Dubec - Dubrava - pišu iz ZET-a.

