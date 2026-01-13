Iako se isprva činilo da nema ozlijeđenih, neslužbeno doznajemo kako je naknadno zatražena liječnička pomoć za dvoje djece. No nije poznato radi li se o preventivnom pregledu ili se radi o ozljedama
ULICA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE
VIDEO Sudar tri auta u Zagrebu
Tri automobila sudarila su se u utorak poslijepodne u Ulici Savezne Republike Njemačke. Iz zagrebačke policije potvrđuju nam kako su dojavu o nesreći zaprimili u 16.29 sati.
- Nastala je materijalna šteta, više će se znati nakon očevida - rekli su nam iz policije.
Iako se isprva činilo da nema ozlijeđenih, neslužbeno doznajemo kako je naknadno zatražena liječnička pomoć za dvoje djece. No nije poznato radi li se o preventivnom pregledu ili se radi o ozljedama.
