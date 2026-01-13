Kako nam kaže čitatelj, radi se o dostavljaču, a na mjesto nesreće na Heinzelovoj stigli su policija i Hitna
OZLIJEĐEN DOSTAVLJAČ
VIDEO Naletio na biciklista u Zagrebu: 'Sve je puno policije'
Čitanje članka: < 1 min
Jedna je osoba ozlijeđena u naletu automobila u Heinzelovoj ulici u Zagrebu oko 13.25 sati. Naime, autom je udario biciklista, potvrdila nam je zagrebačka policija.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako nam kaže čitatelj, radi se o dostavljaču, a na mjesto nesreće stigli su policija i Hitna.
Očevid je u tijeku, a nakon njega bit će poznato koliko su teške ozljede biciklista.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku