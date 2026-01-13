VIDEO Naletio na biciklista u Zagrebu: 'Sve je puno policije'

Jedna je osoba ozlijeđena u naletu automobila u Heinzelovoj ulici u Zagrebu oko 13.25 sati. Naime, autom je udario biciklista, potvrdila nam je zagrebačka policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:18 Automobilom udario dostavljača na biciklu | Video: 24sata Video

Kako nam kaže čitatelj, radi se o dostavljaču, a na mjesto nesreće stigli su policija i Hitna.

Očevid je u tijeku, a nakon njega bit će poznato koliko su teške ozljede biciklista.