OZLIJEĐEN DOSTAVLJAČ

VIDEO Naletio na biciklista u Zagrebu: 'Sve je puno policije'

Kako nam kaže čitatelj, radi se o dostavljaču, a na mjesto nesreće na Heinzelovoj stigli su policija i Hitna

Jedna je osoba ozlijeđena u naletu automobila u Heinzelovoj ulici u Zagrebu oko 13.25 sati. Naime, autom je udario biciklista, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Kako nam kaže čitatelj, radi se o dostavljaču, a na mjesto nesreće stigli su policija i Hitna. 

Očevid je u tijeku, a nakon njega bit će poznato koliko su teške ozljede biciklista.

