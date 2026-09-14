VIDEO Sudarila se dva auta u Zagrebu, troje ljudi ozlijeđeno

Tri osobe su ozlijeđene u sudaru dva auta u Branimirovoj ulici u Zagrebu. Nesreća se dogodila oko 20.10 sati, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.

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Pokretanje videa... VIDEO Sudar u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Ozlijeđene je Hitna pomoć prevezla u bolnicu, a na mjestu događaja provodi se očevid. Kako se vidi prema snimci koju nam je poslao čitatelj, na mjestu nesreće su i vatrogasci.