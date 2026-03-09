Obavijesti

NAKON IZVANREDNE SJEDNICE

Šušnjar o ograničenju cijena goriva: Država se odrekla dijela trošarina za balans cijena

VIDEO Šušnjar o ograničenju cijena goriva: Država se odrekla dijela trošarina za balans cijena
Zagreb: Ante Šušnjar obratio se medijima nakon sjednice Vlade

Bez intervencije države cijene bi već u utorak snažno porasle, upozorila je Agencija za ugljikovodike

Vlada Republike Hrvatske u ponedjeljak je na izvanrednoj sjednici ponovno ograničila cijene goriva na benzinskim postajama. Odluka je donesena zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku i rata u Iran koji utječu na tržište naftnih derivata.

Ante Šušnjar

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon sjednice rekao je da je Vlada analizirala kretanja na tržištu te prilagodila strukturu intervencije.

- Detaljnim praćenjem tržišta vidi se da cijene nafte rastu, ali još brže raste cijena dizela na svjetskom tržištu. Zbog toga je i struktura intervencije ovaj put bila nešto drukčija i usmjerena na ublažavanje rasta dizela. Predviđalo se povećanje od 24 centa po litri, a sada će rast biti ograničen na sedam centi - rekao je Šušnjar.

Dodao je kako će Vlada i dalje pratiti stanje na tržištu te po potrebi svakih 15 dana prilagođavati mjere ovisno o kretanjima na burzama. Naglasio je i da država ima ograničen prostor za intervenciju kod pojedinih goriva, poput eurosupera i plavog dizela, gdje se može utjecati uglavnom na marže distributera.

- Važno nam je osigurati stabilnu opskrbu gorivom. U nekim susjednim zemljama već su zabilježeni poremećaji i nestašice, a naš je prioritet da tržište ima dovoljno derivata, uz cijene koje su koliko-toliko priuštive građanima i gospodarstvu - poručio je.

Vlada je pritom izmijenila dvije uredbe – onu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te uredbu o visini trošarina na energente i električnu energiju.

Prema procjeni Agencija za ugljikovodike, bez državne intervencije cijene bi već u utorak znatno porasle. Litra dizela skočila bi s 1,48 na 1,72 eura, dok bi benzin s 1,46 eura porastao na 1,55 eura.

Premijer Andrej Plenković ranije je poručio da će se mjerama ublažiti rast cijena pa će nova cijena dizela iznositi 1,55 eura po litri, a benzina 1,50 eura.

