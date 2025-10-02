VIDEO Svjetski lideri prasnuli u smijeh zbog Trumpa. Pogledajte što je Rama rekao Macronu

Američki predsjednik Donald Trump opet se našao na meti šala svjetskih čelnika nakon što je više puta pobrkao Albaniju i Armeniju dok je govorio o naporima da posreduje u sukobu na Kavkazu. Njegov poznati lapsus iskoristio je albanski premijer Edi Rama na sastanku Europske političke zajednice u Kopenhagenu, gdje su kamere zabilježile šaljivu scenu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i predsjednikom Azerbajdžana Ilhamom Alijevim.

„Trebao bi nam se ispričati jer nam nisi čestitao na mirovnom sporazumu kojeg je predsjednik Trump sklopio između Albanije i Azerbajdžana“, rekao je Rama Macronu, što je izazvalo smijeh okupljenih, a i sam Alijev se glasno nasmijao. Macron je u istom tonu odgovorio kako se „ispričava zbog toga“.

Ramina dosjetka odnosila se na Trumpove izjave u kojima je tvrdio da je „riješio rat između Albanije i Azerbajdžana“, premda je u stvarnosti u kolovozu posredovao u dogovoru između Armenije i Azerbajdžana u Bijeloj kući. Tada su obje zemlje pristale na prekid dugogodišnjih sukoba i jačanje suradnje s Washingtonom, što je Trump predstavio kao veliki diplomatski uspjeh.

Nije to prvi put da je Trump pokazao manjkavo poznavanje geografije. Na jednom skupu 2023. godine mađarskog premijera Viktora Orbána nazvao je „vođom Turske“ i ustvrdio da njegova zemlja graniči s Rusijom, iako ni Mađarska ni Turska nemaju kopnenu granicu s tom državom. Uoči sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, održanog na Aljasci, najavio je pak: „Idemo u Rusiju, to će biti velika stvar.“

Trump se često hvali kako je okončao „ratove koje nitko nije mogao riješiti“ i pritom nabraja zemlje koje nisu ni bile u oružanim sukobima, poput Srbije i Kosova ili Egipta i Etiopije. Te tvrdnje već su više puta demantirane, no lapsusi poput onoga s Albanijom i Armenijom svjetskim su čelnicima očito postali inspiracija za šale, prenosi Politico.