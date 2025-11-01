Naftovod se proteže u duljini od oko 400 kilometara i povezuje rafinerije u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi...
VIDEO Tajna akcija ukrajinskih obavještajaca u Rusiji: 'Uništen je ključni ruski naftovod...'
Kako prenose ukrajinski mediji, glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine (HUR) je 31. listopada provela specijalnu operaciju na teritoriju Rusije, tijekom koje je onesposobljen naftovod “Koltsevoj” u Ramenskom okrugu Moskovske oblasti.
Prema tvrdnjama HUR-a, u eksploziji su istodobno oštećene tri linije koje su prevozile benzin, dizelsko i avionsko gorivo, zbog čega je postrojenje trenutačno izvan funkcije, prenosi Euromaidan.
Naftovod se proteže u duljini od oko 400 kilometara i povezuje rafinerije u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi. Kapacitet sustava bio je do tri milijuna tona avionskog goriva, 2,8 milijuna tona dizela i 1,6 milijuna tona benzina godišnje.
Ruske vlasti zasad nisu komentirale ove navode, a neovisne potvrde o eksplozijama zasad nema.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+