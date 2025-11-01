Obavijesti

News

Komentari 17
DUG JE 400 KM

VIDEO Tajna akcija ukrajinskih obavještajaca u Rusiji: 'Uništen je ključni ruski naftovod...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Tajna akcija ukrajinskih obavještajaca u Rusiji: 'Uništen je ključni ruski naftovod...'
Foto: X (Twitter)

Naftovod se proteže u duljini od oko 400 kilometara i povezuje rafinerije u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi...

Kako prenose ukrajinski mediji, glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine (HUR) je 31. listopada provela specijalnu operaciju na teritoriju Rusije, tijekom koje je onesposobljen naftovod “Koltsevoj” u Ramenskom okrugu Moskovske oblasti.

PRUŽAJU POTPORU G7 osudio ruske napade na ukrajinski energetski sustav
G7 osudio ruske napade na ukrajinski energetski sustav

Prema tvrdnjama HUR-a, u eksploziji su istodobno oštećene tri linije koje su prevozile benzin, dizelsko i avionsko gorivo, zbog čega je postrojenje trenutačno izvan funkcije, prenosi Euromaidan.

Naftovod se proteže u duljini od oko 400 kilometara i povezuje rafinerije u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi. Kapacitet sustava bio je do tri milijuna tona avionskog goriva, 2,8 milijuna tona dizela i 1,6 milijuna tona benzina godišnje.

Ruske vlasti zasad nisu komentirale ove navode, a neovisne potvrde o eksplozijama zasad nema.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...
SVI SVETI

FOTO Evo kako su uređeni grobovi poznatih: Tuđman, Bandić, Ena Begović, Aki...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE

Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Riječka nadbiskupija naglasila je da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025