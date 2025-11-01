G7 osudio ruske napade na ukrajinski energetski sustav

Ministri energetike zemalja skupine G7 u petak su zajedničkom izjavom osudili ruske napade na energetski sustav Ukrajine, poručivši da će G7 nastaviti pružati potporu kako bi se osigurale energetske potrebe te zemlje.

„Nedavni ruski napadi na infrastrukturu prirodnog plina u Ukrajini stvorili su rizike za zajednice i ljudske živote, oslabili civilnu infrastrukturu i ugrozili energetsku sigurnost ukrajinskog naroda“, navodi se u priopćenju ministara.

Ministri su najavili daljnju podršku Ukrajini kako bi se suočila sa posljedicama ruskih napada na energetske objekte.