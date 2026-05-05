VIDEO U Vinkovcima su pronašli netaknuti rimski grob! 'Riječ je o muškarcu od nekih 40 godina'

Piše HINA,
Vinkovci: Arheolozi muzeja Vinkovci pronašli su zidanu rimsku grobnicu iz četvrtog stoljeća | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U sklopu istražnih arheoloških radova na prostoru buduće nove vinkovačke Gradske tržnice, arheolozi su rano proljetos pronašli 44 rimska groba, a u utorak i prvi neotvoreni grob s ostacima muške osobe i nešto popratnih priloga

Ravnatelj vinkovačkog Gradskog muzeja Hrvoje Vulić navodi da su zatvoreni neopljačkani zidani grobovi prava rijetkost, pa su tako vinkovački arheolozi pronašli, od više od 200 dosad istraženih zidanih grobova, s danas otkrivenim tek dva neopljačkana groba.

"Konstrukcija groba je od opeke, ali, nažalost, pokojnik koji je unutra postavljen je s vrlo malom količinom priloga. Dokumentirali smo jedan komad željeza uz desno stopalo i na desnom ramenu jedan ulomak bronce. Riječ je o muškarcu, preliminarno bismo rekli starosti između 40 i 45 godina. Čini se da je kostur u relativno dobrom stanju što je izvrsno jer će nam kroz analize pružiti niz podataka”, kazao je Vulić.

Arheolozi muzeja Vinkovci pronašli su zidanu rimsku grobnicu iz četvrtog stoljeća 06:03
Arheolozi muzeja Vinkovci pronašli su zidanu rimsku grobnicu iz četvrtog stoljeća | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Rekao je i kako je područje gradske tržnice u Vinkovcima prostire na lokaciji sjeverne nekropole rimskih Cibalaea.

"U drugim do sada istraženim grobocima pronašli smo zanimljive nalaze poput staklenih lakrimarija, fibula i drugih, rekao bih, uobičajenih rimskodobnih predmeta", naveo je.

Vinkovci: Arheolozi muzeja Vinkovci pronašli su zidanu rimsku grobnicu iz četvrtog stoljeća | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U vrijeme Rimskog Carstva, na području današnjih Vinkovaca nalazilo se rimsko naselje Colonia Aurelia Cibalae, važan vojni i trgovački centar na križanju puteva između istoka i zapada.

Cibalae imaju veliko značenje za rimsku povijest, jer se u njihovoj blizini 314. godine vodila bitka za prevlast i moć između careva Konstantina Velikog i Licinija.

Vinkovci: Arheolozi muzeja Vinkovci pronašli su zidanu rimsku grobnicu iz četvrtog stoljeća | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Značaj Cibalaea potvrđuje i podatak da su u njima rođena dva rimska cara, braća i suvladari, Valentinijan I. (321.-375.) i Valens (328.-378.). To su ujedno i jedini rimski carevi rođeni na tlu Hrvatske.

