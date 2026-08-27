Prema prvim, zasad neslužbenim informacijama, policija je ubrzo uspjela uhvatiti jednog od bjegunaca. Nije poznato koliko je osoba bilo u automobilu niti zbog čega ih je policija pokušavala zaustaviti
VIDEO Teška nesreća kod Rijeke. Auto se prevrnuo, ogromna je kolona. Bježali su policajcima?
Prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne na autocesti A6 između čvorova Čavle i Orehovica, na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Prema informacijama s terena, nesreći je navodno prethodio bijeg od policije, piše Fiuman.hr. Tijekom bijega automobil se na vijaduktu prevrnuo na bok i ostao na kolniku. Osobe koje su se nalazile u vozilu nakon nesreće navodno su izašle iz automobila i nastavile bježati pješice.
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- Pobjegli su odmah u šumicu preko ograde prema JGL-u - ispričao je jedan od očevidaca.
Prema prvim, zasad neslužbenim informacijama portala Fiuman.hr, policija je ubrzo uspjela uhvatiti jednog od bjegunaca. Nije poznato koliko je osoba bilo u automobilu niti zbog čega ih je policija pokušavala zaustaviti.
O svemu smo poslali upit riječkoj policiji.
Zbog nesreće se promet na autocesti A6 na 80. kilometru, između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, odvija otežano. Na vijaduktu Svilno prometuje se jednim prometnim trakom. Prema posljednjim informacijama HAK-a, u 18:50 sati na mjestu nesreće bilo je na snazi i ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Vozači se pozivaju na dodatan oprez.
Policijski očevid i postupanje na mjestu događaja su u tijeku.
Više službenih informacija o nesreći i okolnostima navodnog bijega očekuje se naknadno.
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