VIDEO Teška nesreća kod Rijeke. Auto se prevrnuo, ogromna je kolona. Bježali su policajcima?

Prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne na autocesti A6 između čvorova Čavle i Orehovica, na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Prema informacijama s terena, nesreći je navodno prethodio bijeg od policije, piše Fiuman.hr. Tijekom bijega automobil se na vijaduktu prevrnuo na bok i ostao na kolniku. Osobe koje su se nalazile u vozilu nakon nesreće navodno su izašle iz automobila i nastavile bježati pješice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Sudar na A6 | Video: Čitatelj 24sata

- Pobjegli su odmah u šumicu preko ograde prema JGL-u - ispričao je jedan od očevidaca.

Prema prvim, zasad neslužbenim informacijama portala Fiuman.hr, policija je ubrzo uspjela uhvatiti jednog od bjegunaca. Nije poznato koliko je osoba bilo u automobilu niti zbog čega ih je policija pokušavala zaustaviti.

O svemu smo poslali upit riječkoj policiji.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog nesreće se promet na autocesti A6 na 80. kilometru, između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, odvija otežano. Na vijaduktu Svilno prometuje se jednim prometnim trakom. Prema posljednjim informacijama HAK-a, u 18:50 sati na mjestu nesreće bilo je na snazi i ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Vozači se pozivaju na dodatan oprez.

Policijski očevid i postupanje na mjestu događaja su u tijeku.

Više službenih informacija o nesreći i okolnostima navodnog bijega očekuje se naknadno.