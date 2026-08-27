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KAOS NA VIJADUKTU SVILNO

VIDEO Teška nesreća kod Rijeke. Auto se prevrnuo, ogromna je kolona. Bježali su policajcima?

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Teška nesreća kod Rijeke. Auto se prevrnuo, ogromna je kolona. Bježali su policajcima?
Foto: Čitatelj 24sata
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Prema prvim, zasad neslužbenim informacijama, policija je ubrzo uspjela uhvatiti jednog od bjegunaca. Nije poznato koliko je osoba bilo u automobilu niti zbog čega ih je policija pokušavala zaustaviti

Prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne na autocesti A6 između čvorova Čavle i Orehovica, na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Prema informacijama s terena, nesreći je navodno prethodio bijeg od policije, piše Fiuman.hr. Tijekom bijega automobil se na vijaduktu prevrnuo na bok i ostao na kolniku. Osobe koje su se nalazile u vozilu nakon nesreće navodno su izašle iz automobila i nastavile bježati pješice.

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Sudar na A6 VIDEO
Sudar na A6 | Video: Čitatelj 24sata

- Pobjegli su odmah u šumicu preko ograde prema JGL-u - ispričao je jedan od očevidaca.

Prema prvim, zasad neslužbenim informacijama portala Fiuman.hr, policija je ubrzo uspjela uhvatiti jednog od bjegunaca. Nije poznato koliko je osoba bilo u automobilu niti zbog čega ih je policija pokušavala zaustaviti.

O svemu smo poslali upit riječkoj policiji.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog nesreće se promet na autocesti A6 na 80. kilometru, između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, odvija otežano. Na vijaduktu Svilno prometuje se jednim prometnim trakom. Prema posljednjim informacijama HAK-a, u 18:50 sati na mjestu nesreće bilo je na snazi i ograničenje brzine od 40 kilometara na sat. Vozači se pozivaju na dodatan oprez.

Policijski očevid i postupanje na mjestu događaja su u tijeku.

Više službenih informacija o nesreći i okolnostima navodnog bijega očekuje se naknadno.

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