Iz karlovačke policije potvrdili su nam da je kod čvora Novigrad došlo do izlijetanja automobila koji se vidi potpuno smrskan na snimci našeg čitatelja
IZLETIO S AUTOCESTE
VIDEO Teška nesreća na A1 kod Novigrada: Dvoje je ozlijeđenih
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje ljudi je zatražilo liječničku pomoć nakon što je oko 18 sati došlo do prometne nesreće blizu čvora Novigrad na autocesti A1. Iz karlovačke policije potvrdili su nam da je kod čvora Novigrad došlo do izlijetanja automobila.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
HAK javlja kako se zbo nesreće kod čvora Novigrad vozi jednim prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h u smjeru Zagreba.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku