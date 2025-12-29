Obavijesti

TEŽINA OZLJEDA NEPOZNATA

VIDEO Teška prometna nesreća kod Slavonskog Broda: Troje ljudi prevezeno je u bolnicu

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Policija je dojavu o nesreći zaprimila u ponedjeljak u 14.51 sati. Odmah po dojavi, na teren su upućene sve mjerodavne službe, Hitna medicinska pomoć kao i vatrogasci JVP-a Slavonski Brod

Više ljudi ljudi ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se dogodila danas poslijepodne na autocesti A3 kod Slavonskog Broda. Prema prvim službenim informacijama iz Operativno-komunikacijskog centra PU brodsko-posavske, troje ljudi prevezeno je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu radi pružanja daljnje medicinske pomoći. Težina njihovih ozljeda zasad nije potvrđena.

Sudar kod Slavonskog Broda 00:19
Sudar kod Slavonskog Broda | Video: Čitatelj 24sata

Foto: Čitatelj 24sata

Na mjestu događaja slijedi policijski očevid kako bi se utvrdile točne okolnosti i uzrok ove nesreće. 

