VIDEO Težak sudar dva auta u Dubravi: Ima i ozlijeđenih

Sudar dva auta bio je u subotu u zagrebačkoj Dubravi. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dobili dojavu o nezgodi u 21.30 sati.

POGLEDJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:23 Sudar u Dubravi | Video: Čitatelj 24sata

Patrole su pozvale Hitnu pomoć. Broj ozlijeđenih zasad nije poznat. Inače, mjesto sudara nalazi se tek 50-ak metara dalje od Policijske postaje Dubrava.