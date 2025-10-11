Inače, mjesto sudara nalazi se tek 50-ak metara dalje od Policijske postaje Dubrava
STIGLA I HITNA
VIDEO Težak sudar dva auta u Dubravi: Ima i ozlijeđenih
Sudar dva auta bio je u subotu u zagrebačkoj Dubravi. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dobili dojavu o nezgodi u 21.30 sati.
Patrole su pozvale Hitnu pomoć. Broj ozlijeđenih zasad nije poznat. Inače, mjesto sudara nalazi se tek 50-ak metara dalje od Policijske postaje Dubrava.
