STIGLA I HITNA

VIDEO Težak sudar dva auta u Dubravi: Ima i ozlijeđenih

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Inače, mjesto sudara nalazi se tek 50-ak metara dalje od Policijske postaje Dubrava

Sudar dva auta bio je u subotu u zagrebačkoj Dubravi. Zagrebačka policija potvrdila nam je kako su dobili dojavu o nezgodi u 21.30 sati.

Patrole su pozvale Hitnu pomoć. Broj ozlijeđenih zasad nije poznat. Inače, mjesto sudara nalazi se tek 50-ak metara dalje od Policijske postaje Dubrava.

