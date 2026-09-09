VIDEO Tisuće prosvjedovale u Ljubljani zbog Izraela: 'Ne genocidnom veleposlanstvu!'

Prosvjed pod sloganom 'Ne genocidnom veleposlanstvu', u Ljubljani je u srijedu, na dan otvaranja te institucije i posjeta izraelskog šefa diplomacije, privukao oko pet tisuća ljudi. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u srijedu boravi u Ljubljani gdje se susreo sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom te je otvorio prvo izraelsko veleposlanstvo u zemlji.

Kajzer je tom prigodom rekao da je vrijeme da se „nakon dugog razdoblja” ojačaju odnosi dviju država, a suradnja se prebaci u „višu brzinu”, prenosi 24ur.

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Prosvjednici, kojih se prema prvim procjenama organizatora okupilo oko 5000, oštro su kritizirali Izrael, ali i politiku nove slovenske vlade prema Izraelu.

Na skupu sudjeluju i neke istaknute osobe iz svijeta politike, poput bivšeg predsjednika Milana Kučana i bivše ministrice pravosuđa Andreje Katič, prenosi STA.

Foto: Borut Zivulovic

Pokret za prava Palestinaca još je prije dva tjedna vladi uputio javni apel protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Sloveniji, s potpisima 41 organizacija i više od 300 pojedinaca.

Slovenska oporba u srijedu je pak optužila novu vladu Janeza Janše da vodi „izraelsku vanjsku politiku”. Slovenska demokratska stranka proizraelskog predsjednika vlade stupila je na vlast u lipnju, nakon što je prošla vlada priznala Palestinu, osudila izraelsko djelovanje u Pojasu Gaze i u ilegalnim naseljima, te zabranila trgovinu oružjem s tom zemljom.

Foto: Borut Zivulovic