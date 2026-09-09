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Otvorili izraelsko veleposlanstvo

VIDEO Tisuće prosvjedovale u Ljubljani zbog Izraela: 'Ne genocidnom veleposlanstvu!'

Piše HINA,
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VIDEO Tisuće prosvjedovale u Ljubljani zbog Izraela: 'Ne genocidnom veleposlanstvu!'
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Foto: Borut Zivulovic
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Prosvjednici su se okupili u Ljubljani kako bi izrazili protivljenje otvaranju izraelskog veleposlanstva, ističući kritike prema izraelskoj politici i novoj slovenskoj vladi.

Prosvjed pod sloganom 'Ne genocidnom veleposlanstvu', u Ljubljani je u srijedu, na dan otvaranja te institucije i posjeta izraelskog šefa diplomacije, privukao oko pet tisuća ljudi. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u srijedu boravi u Ljubljani gdje se susreo sa slovenskim kolegom Toneom Kajzerom te je otvorio prvo izraelsko veleposlanstvo u zemlji.

Kajzer je tom prigodom rekao da je vrijeme da se „nakon dugog razdoblja” ojačaju odnosi dviju država, a suradnja se prebaci u „višu brzinu”, prenosi 24ur.  

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Prosvjed u Sloveniji zbog ambasade Izraela VIDEO
Prosvjed u Sloveniji zbog ambasade Izraela | Video: 24sata/Reuters

Prosvjednici, kojih se prema prvim procjenama organizatora okupilo oko 5000, oštro su kritizirali Izrael, ali i politiku nove slovenske vlade prema Izraelu.

Na skupu sudjeluju i neke istaknute osobe iz svijeta politike, poput bivšeg predsjednika Milana Kučana i bivše ministrice pravosuđa Andreje Katič, prenosi STA. 

Protest against the opening of the Israeli embassy in Ljubljana
Foto: Borut Zivulovic

Pokret za prava Palestinaca još je prije dva tjedna vladi uputio javni apel protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u Sloveniji, s potpisima 41 organizacija i više od 300 pojedinaca.

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Slovenska oporba u srijedu je pak optužila novu vladu Janeza Janše da vodi „izraelsku vanjsku politiku”. Slovenska demokratska stranka proizraelskog predsjednika vlade stupila je na vlast u lipnju, nakon što je prošla vlada priznala Palestinu, osudila izraelsko djelovanje u Pojasu Gaze i u ilegalnim naseljima, te zabranila trgovinu oružjem s tom zemljom.

Protest against the opening of the Israeli embassy in Ljubljana
Foto: Borut Zivulovic
Protest against the opening of the Israeli embassy in Ljubljana
Foto: Borut Zivulovic

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