VIDEO Tomašević o Hipodromu, Kekinu i planovima: 'Kampanja je prljava, neće me zaustaviti'

U izbornoj emisiji 24sata gost u studiju bio je aktualni gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji se na izborima bori za drugi mandat.

Do sada niste sudjelovali na debatama, a na prvoj, koja je organizirana na Fakultetu političkih znanosti, odmah je izbio cirkus.

Fakultet političkih znanosti i GONG su pozvali kandidate na debatu. To je bio originalni plan, ali se jako malo kandidata odazvalo. Za četvero kandidata koja najbolje stoje prema rejtingu objavljenom na HRT-u za Uskrs ponuđen je format gdje kandidati zasebno odgovaraju na pitanja studenata. Trebao sam prezentirati program za mlade i odgovarati na pitanja studenata te se pojavio Davor Bernardić, dok se ostali kandidati nisu odazvali. Ili sporo kopča ili je namjerno došao napraviti cirkus. Počeo se nasilnički ponašati i svađati sa studentima i zaposlenicima fakulteta. Budući da nije bilo uvjeta da odradim za što sam pozvan, otišao sam. Moram priznati, svašta sam vidio do sada u kampanji, ali ovako nešto, da se ljudi ne drže osnovnih pravila ponašanja, nikad. To je cirkus u kojemu ne želim sudjelovati.

Kažete da ne želite sudjelovati u cirkusu, no jeste li spremni odazvati se na sučeljavanja kandidata?

S obzirom na to kako se sad ponašaju neki kandidati, moj tim i ja ćemo odlučiti koliko i koja sučeljavanja ćemo prihvatiti u prvom i drugom krugu. To ovisi, naravno, o formatu samih sučeljavanja i načinu na koji su regulirana pravila. Uskoro ćemo to objaviti.

Zagreb: Tomislav Tomašević gostovao u emisiji 24sata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Afera Hipodrom posljednjih dana trese zagrebačku političku scenu. Strahujete li da bi vam ona i slučaj Kekin mogli naštetiti u kampanji i odraziti se na rezultat?

Jasno je da je tajming uhićenja ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima i uhićenja Mile Kekina napravljen tako da nam našteti. Misli da to vidi većina ne samo Zagreba, nego i Hrvatske. Svaki dan sam na terenu i pričam s ljudima koji mi prilaze i govore da razumiju što se događa te poručuju da izdržimo. Ljudi mi govore kako su očekivali prljavu kampanju, ali da ne mogu vjerovati do koje razine se ujedinila ekipa iz podzemlja. Baš ono, ekipa iz podzemlja, neki mutni i najgori likovi da nas maknu s vlasti. Na neki način mi je drago da se to sad vidi. Oni su samo sad izašli, a podmetanja i sabotaže traju četiri godine, ali smo unatoč tome stabilizirati financije, otvorili najviše vrtića u jednome mandatu ikad u povijesti Zagreba, pokrenuli val kapitalnih investicija... Drago mi da su se svi ti likovi ujedinili i da nas svim metodama pokušavaju maknuti s vlasti, ali neće u tome uspjeti. Vjerujem da većina građana to razumije i shvaća.

Politička utakmica dijelom sadržava podmetanja. Jeste li ih očekivali u tolikoj mjeri kad ste preuzimali dužnost?

I kampanja prije četiri godine bila je vrlo prljava, u drugom krugu bilo je niz laži, dezinformacija i kleveta, tako da sam na neki način na to već i navikao. Trebalo je hrabrosti da se preuzme upravljanje gradom nakon čovjeka koji je bio više od 20 godina na vlasti i bez čijega potpisa se nije mogla zaposliti ni jedna čistačica u gradskom poduzeću, gradskoj upravi ili ustanovi te da se počisti nered koji je ostavila najkorumpiranija vlast u povijesti Zagreba. Hrabrosti sam imao tad, a imam je i dalje da nastavim čistiti taj nered te nastaviti i završiti sve projekte koje smo započeli - od Centra za gospodarenje otpadom, Jarunskog mosta, maksimirskog stadiona, Kongresnog centra, pa do projekta Zagreb, odnosno vodoopskrbe i odvodnje.

storyeditor/2025-05-06/PXL_060525_132295076.jpg | Foto: PIXSELL/

Kažete da u prošlosti ništa nije prolazilo bez potpisa gradonačelnika. Protukandidati vas prozivaju da ste trebali znati za slučaj Hipodrom. U Upravnom vijeću Ustanove za upravljanje sportskim objektima sjede vaši ljudi.

Ustanova za upravljanje sportskim objektima jedna je od 340 gradskih ustanova koje imaju svoj bankovni račun i ravnatelja ili ravnateljicu i svoje Upravno vijeće. Upravo ja sam ukinuo ovaj potpis za čistačice u Zagrebačkom holdingu. Zapošljavanja idu bez mene. U mome mandatu, kako bi se smanjila mogućnost korupcije, uvedena je apsolutna transparentnost financijskih transakcija. Ta ustanova, kao i sve ostale, od početka 2024. svaki mjesec objavljuje sve transakcije koje idu s njihova računa. Moja dužnost je da osiguram da sustav funkcionira, da se jasno zna tko je odgovoran. Upravno vijeće je odgovorno za postavljanje ravnatelja, koji je pak odgovoran za funkcioniranje ustanove, a postoje i službe. Postoji jasna hijerarhija i rekao sam već što mislim o tome. O ravnatelju koji je uhićen, prema informacijama koje imam, vjerujem da nije ukrao novac, ali apsolutno podržavam da se sve raščisti do kraja i istraži. Ako je itko ukrao jedan euro gradskog novca, apsolutno podržavam da za to odgovara.

Vjerujete da nije ukrao novac, ali prema dostupnim informacijama, nije trošio novac od plaća osim na isplate kredita, a supruga mu je nezaposlena.

Tu informaciju da nije trošio plaću njegov je odvjetnik demantirao. Ni ja ni vi nemamo uvid u njegov bankovni račun.

Jeste li dobili poziv od Uskoka?

Ne. Ako i kad ga dobijem, naravno da ću se odazvati.

Kod slučaja Kekin ispalo je da je pročelnica u Bujama pogodovala Kekinima s nižom cijenom zemljišta. Vjerujete li da Mile na nju nije utjecao i da je ona to učinila samoinicijativno?

Vjerujem. Pitao me javno neki dan Nikica Jelavić vjerujem li njemu ili Mili Kekinu. Ja vjerujem Mili Kekinu. Ono što je zanimljivo jest da je Nikica Jelavić dao iskaz na temelju kojega je Mile Kekin, među ostalim stvarima, uhićen.

Očekujete li nastavak prljave kampanje? Mogu li vam još što izvući?

Pa ne. Ono što je najgora stvar u kampanjama su te dezinformacije, klevete i blaćenja. Trudim se svaki dan govoriti o onome što smo odradili i što ćemo napraviti. Dosta mi je čudno kad gledam protukandidate koliko se bave sa mnom. Vjerujem da kad biste pitali prosječnoga građanina Zagreba da nabroji pet glavnih stvari koje bi protukandidati trebali napraviti, da ne bi to znali jer se bave uglavnom sa mnom, a ja se, kao i uvijek, bavim gradom. Borio sam se i borim se za Zagreb te svi ovi udruženi interesi, prijetnje smrću, ucjene..., ništa od toga me neće zaustaviti.

Zagreb: Tomislav Tomašević gostovao u emisiji 24sata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koga vidite kao glavnog rivala? Spominje se da bi Bernardić ili Selak Raspudić mogli u drugi krug, ali svi protukandidati vjeruju da će vas baš oni u drugom krugu skinuti s vlasti?

Ako bude drugog kruga, apsolutno mi je svejedno. Ne bavim se time.

Vjerujete u pobjedu u prvom krugu?

To je isto tako teoretski moguće, prema nekim anketama. To se u Zagrebu nikad do sada nije dogodilo otkad postoji direktan izbor gradonačelnika. To nije mala stvar, ali teoretski je moguće. Nadam da će mi građani dati povjerenje da završim započete projekte: Paromlin, koji je desetljećima bio ruglo 200 metara udaljeno od Ureda gradonačelnika, bazen Špansko, prvi na zapadu grada, Sarajevsku, prvo proširenje tramvajske mreže nakon 20 godina, Heinzelovu, drugo proširenje tramvajske mreže, završiti Branimirovu i Kolakovu na istoku grada, zatim Medpotoki, da konačno imamo taj podvožnjak na zapadu grada kako bi se rasteretile Samoborska i Bolonja. Ista stvar je s Jarunskim mostom koji se obećava 40 godina, Kongresni centar smo predstavili prije tjedan dana. Predstavili smo uslugu javnih bicikala i njih 2000 će početi funkcionirati od kolovoza na 180 stanica u gradu. Bit će to subvencionirana usluga tako da će se za 30 eura godišnje, odnosno pet eura mjesečno moći koristiti bicikli neograničeno. Maksimirski stadion smo riješili, počinje gradnja Kranjčevićeve, koja će biti gotova do kraja 2026. godine, a onda se može sušiti stari stadion na Maksimiru i izgraditi novi do 2028. Gušt mi je realizirati projekte na koje građani čekaju desetljećima.

Idemo na rekapitulaciju mandata. Koju biste ocjenu dali sami sebi?

To će građani odlučiti 18. svibnja. Zadovoljan sam onim što smo napravili jer grad je bio na rubu bankrota. Iz te situacije smo došli do toga da nabavljamo nove tramvaje.

Sigurno ste svjesni da ste napravili neke pogreške. S današnjim iskustvom, što biste drugačije učinili?

Nemoguće je ne napraviti pogreške. Mogli smo na početku bolje izabrati upravu Holdinga. Kad sam vidio da stvari ne funkcioniraju, nisam čekao i stavljao probleme pod tepih, nego smo smijenili upravu i izabrali novu, Ponosan sam da zagrebački Holding treću godinu zaredom posluje pozitivno i da je prepolovljen dug prema bankama uz povećane investicije, a da se nisu povećale cijene usluga unatoč inflaciji.

Zatvaranje Jakuševca je predizborno obećanje koje niste ispunili i to ste priznali da nećete moći 2023. Rekli ste da ćete taj posao dovršiti u drugome mandatu. Koliko je to realno? Za gradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku nemate lokacijsku dozvolu, a sve bi trebalo biti gotovo 2028.

Realno je. Mora biti. Da biste dobili lokacijsku dozvolu, treba Ministarstvo prihvatiti studiju na okoliš koja je napravljena.

Zagreb: Tomislav Tomašević gostovao u emisiji 24sata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ne očekujete probleme kao s GUP-om?

To si ne smiju dozvoliti. Imam informaciju da je ministarstvo napravilo povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš tako da ta procedura ide dalje. Rekao sam već, ako će me bilo tko usporavati jedan dan, posebice nakon odrona na Jakuševcu, javno ću ga prokazivati svaki dan. Nema razloga da se nas usporava jer radimo Centar za gospodarenje otpadom po istoj tehnologiji kako su radile druge županije, za što su izdane dozvole.

Za GUP ste govorili da ministarstvo namjerno odugovlači. Na čemu to temeljite? Ministar samo kaže da želi da se uskladite sa Zakonom o prostornom uređenju.

Struka kritizira taj zakon da je neadekvatan, što mi znamo. Podsjećam da za GUP Osijeka ne treba suglasnost ministarstva, a za Grad Zagreb treba. Šest mjeseci nismo dobili suglasnost i očito je da nas usporavaju jer nam traže dlaku. Mogu nas usporiti, ali nas ne zaustaviti. Ovo je očito bilo usporavanje pred izbore, ali odmah nakon izbora prvu stvar koju ćemo napraviti bit će usvajanje izmjena GUP-a. Zapravo, glas za listu Možemo! i SDP-a je garancija da ćemo taj dokument usvojiti. Te izmjene GUP-a su nužne da građani više jedni drugima ne bi gledali u tanjure jer je prevelika gustoća izgrađenosti novih stambenih zgrada, a trebalo bi imati dovoljno mjesta za zelene površine, vrtiće, škole, domove zdravlja... Zato je GUP ključan dokument za razvoj grada. Nisu svi ti interesi izmilili sad glavu bez veze. Usporavanje GUP-a znači da ako predate zahtjev za građevinsku, odnosno lokacijsku dozvolu, projekt možete završiti po starom GUP-u. Nobilu smo stavili izvan snage projekt na kojem je izgubio 60 milijuna eura. Nije on jedini. U građevinskom lobiju ima i drugih aktera.

Za razliku od prošlih izbora, na ove izlazite u koaliciji s SDP-om. Ima onih koji kažu da je koalicija sklopljena iz straha. Vaš komentar?

To kažu uglavnom oni koji se boje. SDP je stranka s kojom Možemo! jedino može koalirati pa je logično da smo išli u koaliciju prije izbora kako bismo imali veću sinergiju po svim listama gradskih četvrti i mjesnih odbora. Imali smo korektnu suradnju u zadnje četiri godine i vjerujem da ćemo imati još bolju suradnju u idućemu mandatu.

Zagreb: Tomislav Tomašević gostovao u emisiji 24sata | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ako bi nedostajala koja ruka u Skupštini, zapravo ne prođe li lista Dalija Orešković, u problemu ste, zar ne? Ne vidim moguće partnere.

Vjerujem da ćemo imati većinu, a to pokazuju i ankete. Zato je bitno da ljudi koji mi žele dati glas za gradonačelnika glasuju i za našu listu. da bi mogli realizirati sve najavljene projekte treba nam većina u Skupštini.

U slučaju pobjede, kako biste saželi svoju političku viziju Zagreba za iduće četiri godine?

Kapitalni projekti koje sam najavio ići će dalje. Nastavit ćemo s unapređenjem javnog prijevoza kupovinom tramvaja, proširenjem tramvajske mreže, kupovinom električnih autobusa, povećanjem broja vozača... Isto tako ćemo proširivati grupe ljudi koji imaju besplatni javni prijevoz, odnosno financiran iz gradskog proračuna, kao što smo to napravili za sve mlađe od 18 godina i starije od 65. Sljedeći korak bi vjerojatno bili studenti. Moja vizija Zagreba jest, naravno, grad koji je zelen, zanimljiv, ali ono što je ključna stvar je da imamo grad gdje u svom kvartu možete dobiti zdravstvene i obrazovne usluge te zanimljive kulturne sadržaje te da ima mjesta u vrtićima.

Za kraj, koja je vaša poruka biračima?

Nadam se da će nam dati povjerenje za još jedan mandat da završimo započeto, da nastavimo čistiti nered koji smo naslijedili. Naravno da ćemo to uvijek raditi u suradnji s građanima.