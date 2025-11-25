Obavijesti

VIDEO Tomašević o Thompsonu: 'Sekta? Ne mislim se spuštati na tu razinu. Odluku sam donio!'

Na pitanje o Thompsonovoj izjavi kako je stranka Možemo! sekta, Tomašević je rekao kako se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.

Zagreabčki gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je nakon predsstavljanja web aplikacije 'Guru za kulturu' održao i redovnu konferenciju na kojoj je komentirao aktualne teme, ali i prozivke Marka Perkovića Thompsona oko svog koncerta.

Thompson je tražio dodatni koncert, a Grad mu to nije odobrio nakon što je Skupština donijela odluku kojom se zabranjuje i pozdrav 'Za dom spremni' na svim površinama i u prostorima pod upravom Grada Zagreba.

- Još prije mjesec dana sam donio odluku i toga se držim - rekao je gradonačelnik.

- Ako Thompsonov menadžment smatra da je nešto u toj odluci protupravno, za to postoje pravni instrumenti - dodao je, piše Tportal.

