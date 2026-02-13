VIDEO Tramvajski kolaps u Zagrebu: 'Sudario se s autom, zastoj je već 45 minuta...'

Već 45 minuta je zastoj, auto i dalje stoji. Kolaps je, priča nam čitatelj. Sudar auta i tramvaja dogodio se na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke u smjeru Sopota u petak nešto iza 13.30 sati. Neke tramvajske linije prometuju izmijenjeno.

Kako su na potvrdili iz PU zagrebačke, zaprimili su dojavu u 13.41 o sudaru auta i tramvaja, a nastala je materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke, u smjeru Sopota, zbog prometne nezgode.

Linija 6 prometuje skraćeno do Zapruđa.

Linija 7 iz Dubrave prometuje Ulicom grada Vukovara do Savskog mosta.

Linija 14 prometuje skraćeno do rotora Savski gaj - napisali su na stranici ZET-a.