VIDEO Tramvajski kolaps u Zagrebu: 'Sudario se s autom, zastoj je već 45 minuta...'

Foto: Čitatelj 24sata

Kako su na potvrdili iz PU zagrebačke, zaprimili su dojavu u 13.41 o sudaru auta i tramvaja, a nastala je materijalna šteta

Već 45 minuta je zastoj, auto i dalje stoji. Kolaps je, priča nam čitatelj. Sudar auta i tramvaja dogodio se na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke u smjeru Sopota u petak nešto iza 13.30 sati. Neke tramvajske linije prometuju izmijenjeno.

Kako su na potvrdili iz PU zagrebačke, zaprimili su dojavu u 13.41 o sudaru auta i tramvaja, a nastala je materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice SR Njemačke, u smjeru Sopota, zbog prometne nezgode.
Linija 6 prometuje skraćeno do Zapruđa.
Linija 7 iz Dubrave prometuje Ulicom grada Vukovara do Savskog mosta.
Linija 14 prometuje skraćeno do rotora Savski gaj - napisali su na stranici ZET-a.

