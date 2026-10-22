VIDEO Trenirka i terenac: Evo što je sin hrvatskog milijunaša rekao koja je njegova tajna

Andrii Holovnenko, 18-godišnji influencer i producent reklama, razgovarao je u Beču s Bornom Rajićem, 29-godišnjim sinom poduzetnika Luke Rajića i Borne Kotromanić. Na trgu Am Hof, u samom centru grada, pitao ga je koji je najbolji savjet dobio i kako bi postupio kad bi danas izgubio sve. Razgovor je počeo nakon što je Rajić izašao iz Mercedesa G-klase u AMG izvedbi.

Rajić je rekao da obiteljsko bogatstvo potječe od poslovanja u nekretninama, farmaciji, zbrinjavanju otpada i logistici. Riječ je, kako je objasnio, o pothvatima druge generacije, dok se prva generacija obitelji bavila proizvodnjom mliječnih proizvoda. Na pitanje o savjetu koji mu je najviše značio, izdvojio je vjeru u sebe, naporan rad i ustrajnost.

- Vjeruj u sebe. Naporno radi. Nemoj prihvaćati ne kao odgovor – rekao je Borna Rajić u razgovoru s Holovnenkom.

Na pitanje što bi učinio idućeg mjeseca kad bi danas izgubio sve, Rajić je odgovorio da bi pronašao problem i pokušao ga riješiti. Kao primjer je naveo Beč, gdje bi najprije utvrdio što muči grad, a zatim tražio rješenje.

- Odabrao bih problem i pokušao ga riješiti. Utvrdio bih koji problem muči Beč i pokušao bih ga riješiti – rekao je Borna Rajić.

*uz korištenje AI-ja