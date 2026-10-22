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SUSRET S MLADIM RAJIĆEM

VIDEO Trenirka i terenac: Evo što je sin hrvatskog milijunaša rekao koja je njegova tajna

Piše 24sata,
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VIDEO Trenirka i terenac: Evo što je sin hrvatskog milijunaša rekao koja je njegova tajna
Foto: eto.andrii/Instagram
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Borna Rajić u kratkom razgovoru u Beču govorio je o obiteljskom biznisu i tome kako bi krenuo ispočetka kad bi izgubio sve.

Andrii Holovnenko, 18-godišnji influencer i producent reklama, razgovarao je u Beču s Bornom Rajićem, 29-godišnjim sinom poduzetnika Luke Rajića i Borne Kotromanić. Na trgu Am Hof, u samom centru grada, pitao ga je koji je najbolji savjet dobio i kako bi postupio kad bi danas izgubio sve. Razgovor je počeo nakon što je Rajić izašao iz Mercedesa G-klase u AMG izvedbi.

Rajić je rekao da obiteljsko bogatstvo potječe od poslovanja u nekretninama, farmaciji, zbrinjavanju otpada i logistici. Riječ je, kako je objasnio, o pothvatima druge generacije, dok se prva generacija obitelji bavila proizvodnjom mliječnih proizvoda. Na pitanje o savjetu koji mu je najviše značio, izdvojio je vjeru u sebe, naporan rad i ustrajnost.

- Vjeruj u sebe. Naporno radi. Nemoj prihvaćati ne kao odgovor – rekao je Borna Rajić u razgovoru s Holovnenkom.

Na pitanje što bi učinio idućeg mjeseca kad bi danas izgubio sve, Rajić je odgovorio da bi pronašao problem i pokušao ga riješiti. Kao primjer je naveo Beč, gdje bi najprije utvrdio što muči grad, a zatim tražio rješenje. 

- Odabrao bih problem i pokušao ga riješiti. Utvrdio bih koji problem muči Beč i pokušao bih ga riješiti – rekao je Borna Rajić.

*uz korištenje AI-ja

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