VIDEO Trogirska plaža prazna, ali nigdje mjesta: ’Red ručnika je, sigurno, nekih 30 metara...'

Evo, ovakva plaža nas je dočekala jutros. Tako izgleda rezervacija plaže, a dugo je, pa sigurno nekih 30 m, ručnik do ručnika - priča nam čitatelj kojeg je u petak oko 8:30 dočekala okupirana plaža u Sevidu u blizini Trogira, iako uopće nema ljudi.

- Danas nema nikoga na plaži, ali bez obzira na to jedva je moguće naći mjesto zbog "rezervacija". Previše ručnika je naredano, ali nažalost ovo je samo jedan dio plaže koji vidim. I na drugim dijelovima je ista situacija s ručnicima. Došao sam tu s djetetom, a sreća da se sada ujutro još nekako može naći mjesto, ali poslijepodne je nemoguće, kaže nam čitatelj.

Podsjetimo, ista situacija s rezervacijama plaža ručnicima događa se diljem Hrvatske - od otoka, Brela, Podstrane, Vodica... Tako su rezervacije plaža postale glavna tema ovo ljeto u Hrvatskoj. U nekim mjestima za rezervacije se "pobrinu" lokalci, a onda ručnici završe u smeću. U Podstrani, pak, to rješavaju komunalni redari već oko šest ujutro, a u Tribunju pravu akciju prikupljanja "rezervacija" organizira sam načelnik Marko Grubelić.

- Vraćamo ručnike, prostirke, ležaljke i rasklopne stolice. Samo mali detalj. Vraćamo, u zamjenu za osobne podatke, kako bismo poslali uplatnicu na adresu za neovlašteno korištenje pomorskog dobra, rekao je Grubelić nedavno.