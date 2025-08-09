Obavijesti

News

Komentari 19
REZERVACIJE PLAŽA

VIDEO Trogirska plaža prazna, ali nigdje mjesta: ’Red ručnika je, sigurno, nekih 30 metara...'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Trogirska plaža prazna, ali nigdje mjesta: ’Red ručnika je, sigurno, nekih 30 metara...'
1
Foto: čitatelj/24sata

Podsjetimo, ista situacija s rezervacijama plaža ručnicima događa se diljem Hrvatske - od otoka, Brela, Podstrane, Vodica... Tako su rezervacije plaža postale glavna tema ovo ljeto u Hrvatskoj

Evo, ovakva plaža nas je dočekala jutros. Tako izgleda rezervacija plaže, a dugo je, pa sigurno nekih 30 m, ručnik do ručnika - priča nam čitatelj kojeg je u petak oko 8:30 dočekala okupirana plaža u Sevidu u blizini Trogira, iako uopće nema ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rezervacija na plažama 00:24
Rezervacija na plažama | Video: Čitatelj 24sata
PREKRASNE PANORAME FOTO Evo odakle se pružaju najljepši pogledi na Lijepu Našu i kako do njih stići
FOTO Evo odakle se pružaju najljepši pogledi na Lijepu Našu i kako do njih stići

- Danas nema nikoga na plaži, ali bez obzira na to jedva je moguće naći mjesto zbog "rezervacija". Previše ručnika je naredano, ali nažalost ovo je samo jedan dio plaže koji vidim. I na drugim dijelovima je ista situacija s ručnicima. Došao sam tu s djetetom, a sreća da se sada ujutro još nekako može naći mjesto, ali poslijepodne je nemoguće, kaže nam čitatelj.

Foto: čitatelj/24sata

Podsjetimo, ista situacija s rezervacijama plaža ručnicima događa se diljem Hrvatske - od otoka, Brela, Podstrane, Vodica... Tako su rezervacije plaža postale glavna tema ovo ljeto u Hrvatskoj. U nekim mjestima za rezervacije se "pobrinu" lokalci, a onda ručnici završe u smeću. U Podstrani, pak, to rješavaju komunalni redari već oko šest ujutro, a u Tribunju pravu akciju prikupljanja "rezervacija" organizira sam načelnik Marko Grubelić.

MUKE NA JADRANU Ugostitelji su ljuti: 'Inspekcije nas guše, ne možemo raditi...'
Ugostitelji su ljuti: 'Inspekcije nas guše, ne možemo raditi...'

- Vraćamo ručnike, prostirke, ležaljke i rasklopne stolice. Samo mali detalj. Vraćamo, u zamjenu za osobne podatke, kako bismo poslali uplatnicu na adresu za neovlašteno korištenje pomorskog dobra, rekao je Grubelić nedavno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €
RAZBILI PROZOR I UPALI U KUĆU

VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura
Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!
BIO JE ZATVOREN U TURSKOJ

Kapetan Marko Bekavac pušten iz zatvora. Stigao u Hrvatsku!

Hrvatski pomorac, kapetan Marko Bekavac uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za švercanje 137 kilograma kokaina, nakon što je ta droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M
Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade
mjesečne naknade za vojni rok

Oni koji će služiti vojsku tako što će kositi travu ili održavati ceste dobit će 100 eura naknade

Od iduće godine ponovno se uvodi obvezni vojni rok. Naknada bi mogla iznositi oko 250 eura mjesečno za služenje u civilnoj zaštiti. Oni koji će služitii u lokalnim jedinicama, njihova služba će trajati četiri mjeseca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025