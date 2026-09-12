VIDEO Troje mrtvih u noćnom udaru Rusije, mnogi ozlijeđeni

Najmanje troje ljudi poginulo je u noćnim napadima Rusije na Ukrajinu, priopćile su lokalne vlasti u subotu. U napadu dronom na stambeno područje u Zaporižju poginuli su žena i muškarac, dok je najmanje još jedna osoba ozlijeđena prilikom pogotka u stambenu četvrt.

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Pokretanje videa... VIDEO Napad na Odesu | Video: Reuters

U Odesi na Crnom moru ozlijeđeno je najmanje 17 osoba, uključujući i petomjesečnu bebu, objavila je lokalna vojna uprava. Slike koje su objavile vlasti prikazuju oštećenu višestambenu zgradu.

Na drugim lokacijama, Oleksandr Hanža, guverner Dnjipropetrovske oblasti, izjavio je da je jedna osoba poginula u napadu na tvornicu u gradu Krivij Rih na jugoistoku Ukrajine. Dodao je da su u tom incidentu ozlijeđene još dvije osobe.

Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su meta bile tvrtke metalne industrije u Zaporižju i Krivij Rihu koje su proizvodile robu za vojne svrhe.

U Odeskoj oblasti mete su uključivale lučku infrastrukturu i ključni objekt prometne infrastrukture koji se koristio za istovar i skladištenje vojne robe, priopćilo je ministarstvo. Ove informacije ne mogu se neovisno provjeriti.

Rusija vodi rat protiv Ukrajine već više od četiri i pol godine.