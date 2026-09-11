Indijski premijer pozvao Putina: 'Vrijeme je za kraj rata...'

Indijski premijer Narendra Modi pozvao je u petak ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore radi okončanja rata u Ukrajini, na sastanku dvojice čelnika u New Delhiju uoči samita skupine BRICS.

Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu, navodi se u priopćenju indijskog ministarstva vanjskih poslova.

Indija je spremna podržati mirovne napore, rekao je Modi.

Bilateralni razgovori održali su se uoči dvodnevnog sastanka na vrhu skupine BRICS koji počinje u subotu.

Rat u Ukrajini je na dnevnom redu, pri čemu se formulacija indijskog ministarstva vanjskih poslova odnosi na sukobe "u regiji Crnog mora".

Indija je glavni kupac ruske nafte i žitarica. Na nju su utjecale poteškoće u pomorskom prometu na Crnom moru uzrokovane ruskim i ukrajinskim napadima, a indijski mornari postali su žrtve napada dronovima.

New Delhi, koji održava bliske veze i sa zapadnim partnerima i s Moskvom, zauzeo je uglavnom pragmatičan stav prema sukobu otkako je u veljači 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu.

Međutim, Modi je zaoštrio retoriku na sastanku u Kirgistanu krajem kolovoza, pozvavši Putina pred kamerama da okonča borbe.

Treba krenuti putem od beskrajnog rata do njegova okončanja, rekao je Modi, a Putin je odgovorio da je Rusija na tom putu.

Nije poznato koliko je Modi bio izravan na ovom sastanku u New Delhiju.

U indijskom priopćenju navodi se da su se Modi i Putin dogovorili osnažiti posebno strateško partnerstvo između dviju zemalja.

BRICS je kratica nastala od početnih slova naziva prvih pet članica: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike.

Organizacija je nastala kao protuteža Zapadu te se od tada proširila na Iran, Egipat, Etiopiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Indoneziju.

Fokus samita u New Delhiju bit će na trgovini, tehnologiji i regionalnim sukobima. Među čelnicima koji sudjeluju na skupu je i kineski predsjednik Xi Jinping.