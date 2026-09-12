'Ukrajini prijeti najteža zima od početka rata', UN upozorava na humanitarnu katastrofu

Ujedinjeni narodi izdali su oštro upozorenje da se Ukrajina suočava s potencijalno najtežom zimom od početka ruske invazije, uslijed sustavnih napada na ključnu energetsku i civilnu infrastrukturu. Dok se zemlja priprema za niske temperature, raste zabrinutost od humanitarne katastrofe koja bi mogla pogoditi milijune ljudi.

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Sustavno uništavanje i utrka s vremenom

Visoki dužnosnik Ujedinjenih naroda Alexander De Croo, šef UN-ove razvojne agencije, optužio je Rusiju da sustavno cilja energetsku infrastrukturu zemlje i upozorio na rizik od "humanitarne katastrofe" ako ruski napadi prekinu pristup struji i vodi. Prema podacima Vijeća EU, polovica energetske infrastrukture u zemlji već je uništena, što je dovelo do gubitka 70 posto predratnih kapaciteta za proizvodnju energije. De Croo, bivši belgijski premijer, izjavio je za BBC kako postoji "utrka s vremenom" za popravak elektroenergetske mreže prije nego što temperature padnu.

​- Ova će zima biti najteža od početka rata.

Dodao je da UN ulazi u ovu zimu s vrlo slabe osnove i da su "vrlo, vrlo zabrinuti oko toga kakva bi ova zima mogla postati."

​- Temperature koje se ovdje postižu dovele bi do okolnosti koje bi bile stvarno blizu humanitarne katastrofe - rekao je De Croo.

Civilna infrastruktura kao meta

Zabrinutost je potaknuta onim što je De Croo nazvao ruskim "vrlo sustavnim" ciljanjem civilne i energetske infrastrukture.

​- To su benzinske postaje, trgovački centri, poslovni centri, ali posebno energetska infrastruktura, dalekovodi i slično. Za to nema apsolutno nikakvog opravdanja - kazao je.

Rusija je u nedavnim danonoćnim napadima na Ukrajinu, a posebno na Kijev, počela koristiti brže bespilotne letjelice na mlazni pogon koje je teže presresti. Smrtonosni napadi nastavljeni su nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog vikenda poslao izaslanike na razgovore u Moskvu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i u Kijev s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Eskalacija napada i civilne žrtve

U dnevnom ruskom napadu dronom na trgovački centar u Pavlohradu, gradu u Dnjipropetrovskoj oblasti, u četvrtak je ubijeno pet osoba, a ranjeno 67, priopćili su ukrajinski dužnosnici. Ranije tijekom tjedna, još dva trgovačka centra bila su meta ruskih zračnih napada, pri čemu su dvije osobe poginule, a 28 ih je ozlijeđeno u napadima na gradove Zaporižja i Sumi.

Rusija je izvijestila o ukrajinskom napadu pomorskim dronovima na odmaralište Soči u srijedu navečer, u kojem je ranjeno 28 osoba, a zabilježena su i još tri smrtna slučaja koja se pripisuju ukrajinskim napadima. Dvije osobe također su ubijene ranije ovog tjedna kada su ruski dronovi pogodili granični prijelaz između Ukrajine i Moldavije.

Međunarodni odgovor i pripreme

Kao odgovor na nadolazeću krizu, pokrenut je "Plan za zimski odgovor 2026.-2027.", kojim se traži 358,4 milijuna dolara za pomoć za 2,1 milijuna najugroženijih osoba. U sklopu napora da se Ukrajina pripremi za zimu, Razvojni program UN-a pomaže u obnovi dijelova energetskog sustava, ali i uspostavlja održivije i decentralizirane elektrane koje su manje osjetljive na napade.

​- Oni rekonstruiraju ta mjesta pod stalnim, stalnim zračnim uzbunama. I znaju da rade na mjestu koje je meta - rekao je De Croo.

Međunarodna zajednica mobilizira pomoć. Europska unija je od 2022. osigurala više od tri milijarde eura pomoći za energetski sektor Ukrajine, a Europska komisija je u siječnju poslala 447 generatora za hitne slučajeve kako bi se osiguralo napajanje bolnica i skloništa.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je Rusiju da će Ukrajina odgovoriti na eventualne nove napade na energetski sektor. Rusko ministarstvo obrane je krajem kolovoza izjavilo da priprema "masovne udare" na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kao odgovor na ukrajinske napade na ciljeve unutar Rusije.

*uz korištenje AI-ja