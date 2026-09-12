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GAĐALI SAMARU

VIDEO Ukrajinski dronovi napali industrijska postrojenja u Rusiji

Piše HINA,
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VIDEO Ukrajinski dronovi napali industrijska postrojenja u Rusiji
Foto: screenshot/x
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Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske snage tijekom noći oborile 230 ukrajinskih dronova iznad više od deset ruskih regija, kao i iznad Krima te Azovskog i Crnog mora.

Ukrajinski dronovi napali su industrijska postrojenja u ruskoj regiji Samari u subotu ujutro, izvijestio je Interfax pozivajući se na regionalnog guvernera Vjačeslava Fedoriščeva.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske snage tijekom noći oborile 230 ukrajinskih dronova iznad više od deset ruskih regija, kao i iznad Krima te Azovskog i Crnog mora.

Fedoriščev nije rekao koja su postrojenja bila meta napada ni jesu li pretrpjela štetu.

Ilja Suhih, gradonačelnik grada Toljatija u samarskoj regiji izjavio je da je oštećeno nekoliko stambenih zgrada te da je jedna osoba ozlijeđena.

U zasebnom napadu u gradu Taganrogu u regiji Rostovu izbili su požari na četiri poslovna objekta, rekla je gradonačelnica Svetlana Kambulova, a prenosi TASS,.

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