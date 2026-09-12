VIDEO Ukrajinski dronovi napali industrijska postrojenja u Rusiji

Ukrajinski dronovi napali su industrijska postrojenja u ruskoj regiji Samari u subotu ujutro, izvijestio je Interfax pozivajući se na regionalnog guvernera Vjačeslava Fedoriščeva.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske snage tijekom noći oborile 230 ukrajinskih dronova iznad više od deset ruskih regija, kao i iznad Krima te Azovskog i Crnog mora.

❗️The KuibyshevAzot chemical plant in Tolyatti, Samara region, was attacked by drones overnight, with a fire reported at the facility. The plant produces ammonia, urea, ammonium nitrate, caprolactam and polyamide-6. It reportedly accounts for about 50% of Russia's caprolactam and… pic.twitter.com/KXBqB9D5eF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2026

Fedoriščev nije rekao koja su postrojenja bila meta napada ni jesu li pretrpjela štetu.

Ilja Suhih, gradonačelnik grada Toljatija u samarskoj regiji izjavio je da je oštećeno nekoliko stambenih zgrada te da je jedna osoba ozlijeđena.

U zasebnom napadu u gradu Taganrogu u regiji Rostovu izbili su požari na četiri poslovna objekta, rekla je gradonačelnica Svetlana Kambulova, a prenosi TASS,.