VIDEO Trump dao 100 dolara napojnice dostavljačici hrane

Sto dolara napojnice dao je američki predsjednik Donald Trump dostavljačici koja mu je u Ovalni ured donijela McDonald’s narudžbu, kako je rekao, potez nije izgledao "nimalo režirano". Trump je novac predao Sharon Simmons iz Arkansasa.

Događaj je organiziran kako bi se promovirala odredba iz republikanskog zakona kojom se ograničava oporezivanje napojnica.

Simmons je nakon dostave rekla da joj ta mjera pomaže, ali je istaknula i probleme s rastom cijena goriva zbog rata u Iranu.

- Cijene goriva pogađaju sve nas. Nije to samo naš problem, nego svačiji - kazala je te dodala da DoorDash nudi određene olakšice vozačima.

Foto: Jonathan Ernst

- DoorDash je dobra kompanija, imaju programe pomoći i razne poticaje koji nam pomažu nositi se s cijenama goriva. A ‘bez poreza na napojnice’ također puno znači - rekla je.

Naime, DoorDash je najveća američka platforma za dostavu hrane i namirnica. Osnovan 2013. godine u San Franciscu, DoorDash drži više od 65 % tržišta dostave u SAD-u. Funkcionira putem aplikacije koja povezuje kupce, restorane i dostavljače (koje nazivaju "Dashers").

Kompanija je postala globalno prepoznatljiva tijekom pandemije, a danas nudi i dostavu iz trgovina, ljekarni te cvjećarnica. Glavna razlika u odnosu na europsko tržište je iznimno snažna kultura davanja napojnica, koje u SAD-u često čine značajan dio ukupne zarade dostavljača.