Trump napao Papu! 'Užasan je'
Američki predsjednik Donald Trump uputio je u nedjelju napad na papu Lava XIV, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" u vođenju vanjske politike, nakon što je poglavar Katoličke crkve kritizirao Trumpovu vanjsku i imigracijsku politiku.
"Papa Lav je SLAB po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku", napisao je Trump u podužoj objavi na platformi Truth Social.
Lav XIV, koji je poznat po pažljivom biranju riječi, istaknuo se kao otvoreni kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana koji je započeo 28. veljače, istaknuli su iz Reutersa.
Papa je izjavio da je Trumpova prijetnja iz ovog mjeseca o uništenju iranske civilizacije "neprihvatljiva". Također je pozvao na "duboko promišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Američkim Državama pod Trumpovom administracijom.
"Lav bi se trebao sabrati kao papa", napisao je Trump, dodavši kasnije novinarima da nije "veliki obožavatelj" poglavara Katoličke crkve.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+