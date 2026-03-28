SIPA ŽUČ PO SAVEZU

Piše HINA,
VIDEO Trump po NATO-u: Uvijek smo bili za njih, sad ne moramo
Foto: Elizabeth Frantz

Predsjednik je oštro kritizirao savez jer nije podržao SAD u ratu protiv Irana. "Mislim da je bila ogromna pogreška kada NATO jednostavno nije bio tamo", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump doveo je u pitanje američku potporu za partnere iz NATO-a nakon što Savez nije pomogao Washingtonu u ratu protiv Irana, javlja njemačka agencija dpa.

"Uvijek bismo bili tu za njih, no sada, na temelju njihovih postupaka, mislim da ne moramo, je li tako?", kazao je Trump u petak u Miamiju.

Trump o NATO-u 00:58
Trump o NATO-u | Video: Reuters

Dodao je da Sjedinjene Američke Države svake godine troše stotine milijardi dolara na sigurnost svojih saveznika.

"Zašto bismo mi bili tu za njih ako oni nisu tu za nas?", upitao je Trump.

Američko-izraelski rat protiv Irana je prouzročio napetosti u transatlantskom odnosu. Trump i drugi predstavnici američki administracije optužili su saveznike iz NATO-a za nedjelovanje.

SAD je također kritizirao saveznike jer mu ne dopuštaju da koristi njihove vojne baze ili to čine prekasno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'
NEVRIJEME NA AUTOCESTI

Autobus za Međugorje zapeo u snijegu na A1: 'Proklizao je kraj ograde, ali nastavili su svoj put'

Putnički autobus iz Zagreba jutros je oko 10:30 zapeo u snijegu na autocesti A1 kod rijeke Dobre, no vučna služba 'Karamba' ubrzo ga je izvukla, a putnici su bez panike nastavili put prema Međugorju.
Djeca zapela na Sljemenu, ne mogu kućama: 'Bio je i potres!'
ZAROBLJENI U KATASTROFI

Djeca zapela na Sljemenu, ne mogu kućama: 'Bio je i potres!'

Kako doznajemo iz više izvora, učenici na terenskoj nastavi na Sljemenu dobro, zbrinuti su, a pokušat će se sve da ih se danas vrati kući. Dio roditelja je zabrinut, a dio kaže da su djeca dobro
VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'
OLUJA U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'

Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, oštećen je dio nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb

