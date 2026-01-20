Obnovio je politiku podjele interesnih sfera. Želi zaustaviti hladni rat Amerike i Rusije štiteći interes SAD-a onako kako ga on vidi
SVIJET PO TRUMPU PLUS+
VIDEO Trump preokrenuo cijeli svijet naglavačke i ne misli stati
Čitanje članka: 5 min
Što je Trumpov sljedeći potez? Godinu dana novog iskustva s njim ne pomaže: talent riđokosog državnika za proizvodnju čuda je neizmjeran. Hoće li doista uvesti carine za osam europskih zemalja i time pokrenuti trgovinski rat bez presedana ili će odustati? Hoće li okupirati Grenland i time učiniti NATO besmislenim ili će se predomisliti i time - u izbornoj godini - priznati poraz?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku