VIDEO Trump preokrenuo cijeli svijet naglavačke i ne misli stati

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 5 min
Obnovio je politiku podjele interesnih sfera. Želi zaustaviti hladni rat Amerike i Rusije štiteći interes SAD-a onako kako ga on vidi

Što je Trumpov sljedeći potez? Godinu dana novog iskustva s njim ne pomaže: talent riđokosog državnika za proizvodnju čuda je neizmjeran. Hoće li doista uvesti carine za osam europskih zemalja i time pokrenuti trgovinski rat bez presedana ili će odustati? Hoće li okupirati Grenland i time učiniti NATO besmislenim ili će se predomisliti i time - u izbornoj godini - priznati poraz?

