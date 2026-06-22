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VIDEO U bunkerima u Australiji skrivali 2,7 tona droge: 'Ovo je najveća zapljena kokaina ikad'

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO U bunkerima u Australiji skrivali 2,7 tona droge: 'Ovo je najveća zapljena kokaina ikad'
Foto: Reuters

Droga je pronađena u petak tijekom istrage organizirane kriminalne skupine za koju se sumnja da je godinama krijumčarila narkotike duž istočne obale Australije

Australska policija zaplijenila je rekordnih 2,7 tona kokaina skrivenog na imanju zapadno od Sydneya. Vlasti tvrde da je riječ o najvećoj zapljeni kokaina u povijesti zemlje, a procjenjuje se da bi droga na ulici vrijedila oko 816 milijuna australskih dolara (oko 572 milijuna američkih dolara). Droga je pronađena u petak tijekom istrage organizirane kriminalne skupine za koju se sumnja da je godinama krijumčarila narkotike duž istočne obale Australije.

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Zapljena kokaina u Australiji VIDEO
Zapljena kokaina u Australiji | Video: Reuters/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION / AUSTRALIAN FEDERAL POLICE

Kokain je bio skriven u plastičnim spremnicima zakopanima u podzemnim skrovištima ispod triju teretnih kontejnera s lažnim podovima. Istražitelji su posumnjali da se nešto skriva ispod kontejnera nakon što su uočili svježe prekopanu zemlju.

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- Bila je to vrlo složena skrovišna lokacija. Kokain je bio skriven u plastičnim spremnicima zakopanima pod zemljom. Kada su naši istražitelji stigli na mjesto događaja, primijetili su veliku količinu prekopane zemlje uz kontejner, što ih je navelo na sumnju da se ispod nalazi skriveni prostor - objasnio je Jay.

Police seize $572 million cocaine in Australia's biggest haul
Foto: Reuters

Policija navodi da bi zaplijenjena količina bila dovoljna za oko tri milijuna pojedinačnih uličnih doza.

- Ovo je najveća zapljena kokaina ikad zabilježena u Australiji. Da je droga stigla do australske zajednice, njezina bi vrijednost na ulici bila oko 816 milijuna australskih dolara. To odgovara otprilike trima milijunima uličnih transakcija - rekao je Jay.

U sklopu iste istrage policija je ranije zaplijenila još 178 kilograma kokaina i 142 kilograma metamfetamina. Ukupna količina droge oduzete tijekom akcije tako je premašila tri tone.

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Dosad je optuženo osam osoba, no policija očekuje nova uhićenja.

- Riječ je o golemoj količini droge i vrlo ozbiljnom krijumčarskom lancu. Osam osoba je optuženo, ali očekujemo da će istraga dovesti do novih aktivnosti. Nema sumnje da iza svega stoji značajna kriminalna organizacija - poručio je Jay. 

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