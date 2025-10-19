Obavijesti

'DUBRAVA ZA DJECU'

VIDEO U Dubravi prosvjed zbog nasilja maloljetničkih bandi: Naša djeca nisu boksačke vreće!
Prosvjed se održao s ciljem podizanja svijesti o ozbiljnosti međuvršnjačkog nasilja i potrebi za hitnim djelovanjem u zaštiti djece, mijenjanje zakona i nultoj toleranciji na nasilje

Ispred Kulturnog centra Dubrava počeo je drugi prosvjed pod nazivom 'Dubrava za djecu' koji su organizirali roditelji djece iz OŠ Retkovec nakon kontinuiranog vršnjačkog nasilja od strane maloljetničkih bandi.

Prosvjed se održao s ciljem podizanja svijesti o ozbiljnosti međuvršnjačkog nasilja i potrebi za hitnim djelovanjem u zaštiti djece, mijenjanje zakona i nultoj toleranciji na nasilje.

