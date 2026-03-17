VIDEO U Hrvatskoj pada snijeg

Nakon više sunčanih dana, Hrvatska se u utorak ujutro probudila uglavnom tmurna i kišna. Promjenjivo vrijeme zahvatilo je Hrvatsku uz osjetno niže temperature. Tijekom dana, na Plitvičkim jezerima počeo je padati snijeg, a pada i na Zavižanu.

U Dalmaciji se u petak očekuje kiša uz pljuskove i grmljavinu, a u gorskim predjelima susnježica i snijeg. Na sjevernom Jadranu je djelomice sunčano, a vjetar mjestimice na udare i jak sjeveroistočni. Na Jadranu se očekuje umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita lokalno i orkanskim udarima, a na jugu prolazno umjereno do jako jugo i jugozapadnjak.

Najviša temperatura zraka uglavnom je između 9 i 13 °C, u Gorskoj Hrvatskoj osjetno niža, a u Dalmaciji pak koji stupanj viša, piše DHMZ.