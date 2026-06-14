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SREĆOM NEMA STRADALIH

VIDEO U Jakšiću nevrijeme uništilo krov škole! 'Nadvio se oblak, iznenada je došlo...'

Piše HINA,
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VIDEO U Jakšiću nevrijeme uništilo krov škole! 'Nadvio se oblak, iznenada je došlo...'
Foto: požega.eu

Nadležne službe procijenit će razmjere štete nakon obilaska terena i završetka hitnih intervencija

Snažno nevrijeme koje je u nedjelju zahvatilo dijelove Požeško-slavonske županije oštetilo je krovište osnovne škole u Jakšiću, a vatrogasci su tijekom večeri postavljali zaštitni najlon kako bi spriječili daljnje prodore oborinske vode.

- Sve se dogodilo iznenada. Nad Jakšićem se nadvio veliki bijeli oblak i zapuhao je strašno jak vjetar. Škola je u trenutku ostala bez velikog dijela krova - rekli su mještani za Požega.eu.

Zapovjednik DVD-a Jakšić Domagoj Kir rekao je Hini da je škola ostala bez dijela krova te da vatrogasci saniraju posljedice nevremena. Sreća jest da pri tome nije bilo stradalih.

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- Škola je ostala bez krova, a sada navlačimo najlon - rekao je Kir, koji se u trenutku razgovora nalazio na krovu školske zgrade.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Požega naveli su da područje Grada Požege nije bilo pogođeno nevremenom te da je, prema informacijama kojima raspolažu, nevrijeme zahvatilo područje Papuka, dio Psunja i općinu Jakšić.

Nadležne službe procijenit će razmjere štete nakon obilaska terena i završetka hitnih intervencija.

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