ANTISEMITIZAM

VIDEO U Londonu zapaljena vozila hitne pomoći židovske zajednice: 'Zločin iz mržnje!'

Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve

Četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju židovskoj zajednici u sjevernom Londonu zapaljena su, priopćila je policija u ponedjeljak, dodajući da se incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

Londonski vatrogasci i policija na mjestu požara u vozilima hitne pomoći židovske zajednice 00:52
- Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Židovske zajednice hitne pomoći zapaljena u Golders Greenu - izjavila je Metropolitanska policija.

Policajci su i dalje na mjestu događaja, a podmetanje požara tretira se kao antisemitski zločin iz mržnje.

Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

