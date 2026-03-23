VIDEO U Londonu zapaljena vozila hitne pomoći židovske zajednice: 'Zločin iz mržnje!'

Četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju židovskoj zajednici u sjevernom Londonu zapaljena su, priopćila je policija u ponedjeljak, dodajući da se incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

- Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Židovske zajednice hitne pomoći zapaljena u Golders Greenu - izjavila je Metropolitanska policija.

Policajci su i dalje na mjestu događaja, a podmetanje požara tretira se kao antisemitski zločin iz mržnje.

Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve.