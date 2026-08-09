Požar je jutros zahvatio nekoliko vozila kod hotela u Seget Donjem. Vatrogasci su spriječili širenje požara, a policija tamo obavlja očevid
UGASILI GA VATROGASCI
VIDEO U požaru kraj Trogira potpuno su izgorjela tri vozila
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Vidi se dim kod hotela kraj Trogira, javili su nam čitatelji koji su poslali fotografije i snimke požara. Iz splitsko-dalmatinske policije potvrdili su nam da su nešto iz 9 sati zaprimili dojavu o požaru vozila u Segetu Donjem. U požaru su potpuno izgorjela tri vozila, dva vozila su nagorjela, a opožareno je nekoliko kvadrata šume.
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Nije bilo opasnosti za ljude i nitko nije ozlijeđen, a požar su ugasili vatrogasci DVD Seget Vranjica i JVP Trogir.
Više detalja znat će se nakon policijskog očevida.
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