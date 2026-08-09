VIDEO U požaru kraj Trogira potpuno su izgorjela tri vozila

Vidi se dim kod hotela kraj Trogira, javili su nam čitatelji koji su poslali fotografije i snimke požara. Iz splitsko-dalmatinske policije potvrdili su nam da su nešto iz 9 sati zaprimili dojavu o požaru vozila u Segetu Donjem. U požaru su potpuno izgorjela tri vozila, dva vozila su nagorjela, a opožareno je nekoliko kvadrata šume.

Pokretanje videa... VIDEO Požar kod Trogira | Video: čitatelj/24sata

Nije bilo opasnosti za ljude i nitko nije ozlijeđen, a požar su ugasili vatrogasci DVD Seget Vranjica i JVP Trogir.

Više detalja znat će se nakon policijskog očevida.