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POLICIJA NA TERENU

VIDEO U prometnoj nesreći u Splitu ozlijeđena jedna osoba

Piše Julia Očić,
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VIDEO U prometnoj nesreći u Splitu ozlijeđena jedna osoba
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Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju kako su dojavu zaprimili oko 16 sati te kako su u nesreći sudjelovala dva automobila

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u nedjelju poslijepodne dogodila u Splitu na području Smokovika, u smjeru od Solina prema Splitu. Snimku događaj poslao nam je naš čitatelj.

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Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju kako su dojavu zaprimili malo prije 16 sati te kako su u nesreći sudjelovala dva automobila. Jedna osoba prevezena je u splitsku bolnicu.

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Policija je na terenu, a promet se odvija otežano.

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