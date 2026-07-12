Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju kako su dojavu zaprimili oko 16 sati te kako su u nesreći sudjelovala dva automobila
POLICIJA NA TERENU
VIDEO U prometnoj nesreći u Splitu ozlijeđena jedna osoba
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Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u nedjelju poslijepodne dogodila u Splitu na području Smokovika, u smjeru od Solina prema Splitu. Snimku događaj poslao nam je naš čitatelj.
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Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju kako su dojavu zaprimili malo prije 16 sati te kako su u nesreći sudjelovala dva automobila. Jedna osoba prevezena je u splitsku bolnicu.
Policija je na terenu, a promet se odvija otežano.