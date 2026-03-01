VIDEO U Rovinju uspješno uništili minu iz 2. svjetsko rata. U Pazinu otkrili zaostalu bombu

Na gradilištu u centru Pazina pronađena je bomba iz Drugog svjetskog rata koja je udaljena od stambene zgrade tek petnaestak metara. Policija je ogradila i osigurava prostor.

Osim ove bombe, danas je iz rovinjske uvale Lone uklonjena, a onda i uništena, protubrodska mina iz 2. svjetskog rata, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja.

'Ovo je zahtjevna akcija'

Akcija uklanjanja protubrodske mine iz Drugog svjetskog rata započela je u ranim jutarnjim satima. Nakon što je policijsko plovilo prevezlo ronioce do lokacije minsko-eksplozivnog sredstva, ronioci su se pripremili za zaron te su minu podigli uz pomoć balona na morsku površinu, a potom su je stavili u tegalj i plovilom transportirali do mola Delfin u Rovinju.

- Mina se nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je protubrodskoj mini njemačke proizvodnje tipa EMC, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja - rekao je zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač.

Zbog karakteristika mine te pozicije na kojoj se nalazila, procijenjeno je kako ju nije moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom, tako da je uklonjena iz mora i prevezena do kamenoloma u Kanfanaru, gdje je uništena, objasnio je Delač.

Akciju su proveli protueksplozijski ronioci pulske i karlovačke Interventne jedinice policije u suradnji s policijskim službenicima Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka, pomorskom policijom i drugim ustrojstvenim jedinicama PU istarske.

- Riječ je zahtjevnoj akciji, a kako bi se ona sigurno provela u različitim fazama, odnosno kako bi se mina uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana - priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.

Svaki pronalazak prijaviti policiji

U slučaju uočavanja minsko-eksplozivnog sredstva u moru, s plovila ili prilikom ronjenja, potrebno je zabilježiti poziciju uz uporabu GPS sustava navigacije i po mogućnosti s bovom ili plutačom. U slučaju ulova minsko-eksplozivnog sredstva unutar mreže ili podizanja na palubu plovila, potrebno je zaustaviti plovilo, ne vraćati minsko-eksplozivno sredstvo u more (kako se plovilo ne bi prevrnulo ili sredstvo eksplodiralo) te odmah javiti policiji na broj 192.

