OBJAVILI SNIMKU UNIŠTENJA

VIDEO U Rovinju uspješno uništili minu iz 2. svjetsko rata. U Pazinu otkrili zaostalu bombu

VIDEO U Rovinju uspješno uništili minu iz 2. svjetsko rata. U Pazinu otkrili zaostalu bombu
Foto: PU istarska, Srecko Niketic

Mina se nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Na gradilištu u centru Pazina je pak pronađena bomba iz Drugog svjetskog rata

Na gradilištu u centru Pazina pronađena je bomba iz Drugog svjetskog rata koja je udaljena od stambene zgrade tek petnaestak metara. Policija je ogradila i osigurava prostor.

Osim ove bombe, danas je iz rovinjske uvale Lone uklonjena, a onda i uništena, protubrodska mina iz 2. svjetskog rata, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja.

Pazin: Pronađena bomba iz drugog svjetskog rata 00:55
Pazin: Pronađena bomba iz drugog svjetskog rata | Video: 24sata/pixsell

'Ovo je zahtjevna akcija'

Akcija uklanjanja protubrodske mine iz Drugog svjetskog rata započela je u ranim jutarnjim satima. Nakon što je policijsko plovilo prevezlo ronioce do lokacije minsko-eksplozivnog sredstva, ronioci su se pripremili za zaron te su minu podigli uz pomoć balona na morsku površinu, a potom su je stavili u tegalj i plovilom transportirali do mola Delfin u Rovinju.

- Mina se nalazila na dubini od oko 18 metara, a pronašli su je ronioci prilikom postavljanja sidrišta za brodove. Riječ je protubrodskoj mini njemačke proizvodnje tipa EMC, ukupne težine 580 kilograma sa 300 kilograma eksplozivnog punjenja - rekao je zapovjednik Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka Zdravko Delač.

Pazin: Pronađena bomba iz drugog svjetskog rata
Pazin: Pronađena bomba iz drugog svjetskog rata | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Zbog karakteristika mine te pozicije na kojoj se nalazila, procijenjeno je kako ju nije moguće sigurno uništiti na mjestu pronalaska kontroliranom eksplozijom, tako da je uklonjena iz mora i prevezena do kamenoloma u Kanfanaru, gdje je uništena, objasnio je Delač.

Pokretanje videa...

Uklanjanje mine 00:56
Uklanjanje mine | Video: 24sata/PU istarska

Akciju su proveli protueksplozijski ronioci pulske i karlovačke Interventne jedinice policije u suradnji s policijskim službenicima Regionalne protueksplozijske jedinice Rijeka, pomorskom policijom i drugim ustrojstvenim jedinicama PU istarske.

- Riječ je zahtjevnoj akciji, a kako bi se ona sigurno provela u različitim fazama, odnosno kako bi se mina uklonila iz mora, a potom transportirala i uništila na sigurnoj lokaciji, policija je poduzela odgovarajuće mjere u cilju zaštite života i imovine građana - priopćila je u nedjelju Policijska uprava istarska.

Pazin: Pronađena bomba iz drugog svjetskog rata
Pazin: Pronađena bomba iz drugog svjetskog rata | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Svaki pronalazak prijaviti policiji

U slučaju uočavanja minsko-eksplozivnog sredstva u moru, s plovila ili prilikom ronjenja, potrebno je zabilježiti poziciju uz uporabu GPS sustava navigacije i po mogućnosti s bovom ili plutačom. U slučaju ulova minsko-eksplozivnog sredstva unutar mreže ili podizanja na palubu plovila, potrebno je zaustaviti plovilo, ne vraćati minsko-eksplozivno sredstvo u more (kako se plovilo ne bi prevrnulo ili sredstvo eksplodiralo) te odmah javiti policiji na broj 192.
 

