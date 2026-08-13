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VATROGASCI NA TERENU

VIDEO U Splitu izgorio auto

Piše Julia Očić,
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VIDEO U Splitu izgorio auto
Foto: Čitatelj 24sata
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Intervenirala je Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca, a iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split na intervenciju je upućeno jedno vozilo s tri vatrogasca

Na Zlodrinoj poljani u Splitu zapalio se automobil. Na teren su odmah izašli splitski vatrogasci, a gašenje je u tijeku, piše Dalmacija danas.

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Požar automobila u Splitu VIDEO
Požar automobila u Splitu | Video: Čitatelj 24sata

Intervenirala je Javna vatrogasna postrojba Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca, a iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split na intervenciju je upućeno jedno vozilo s tri vatrogasca.

Informaciju o požaru potvrdili su nam i iz PU splitsko-dalmatinske, gdje su nam javili kako su dojavu zaprimili u 19:26 te kako je riječ o samozapaljenju automobila zbog tehničke neispravnosti. Nitko nije ozlijeđen i za sada nema sumnji na kazneno djelo.

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Komentari 1
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