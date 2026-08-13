Mario Rogina, zapovjednik JVP Varaždin, za 24sata potvrdio je kako je riječ o požaru u skladištu jedne tvrtke za izvođenje instalacija
PLANULO SKLADIŠTE
VIDEO U Varaždinu eksplozija i požar, na terenu 50 vatrogasaca
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U Varaždinu je u četvrtak poslijepodne izbio požar u skladištu jedne tvrtke za izvođenje instalacija. Kako nam javljaju naši čitatelji, začula se eksplozija, a onda se počeo podizati crni dim.
Požar je izbio kod igrališta Štuk u ulici Eugena Kumičića kod tvrtke Energo-S, piše Varaždinski.hr.
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Mario Rogina, zapovjednik JVP Varaždin, za 24sata potvrdio je kako je riječ o požaru u skladištu te kako je situacija trenutno pod kontrolom.
Na terenu je pet postrojbi, JVP Varaždin i četiri DVD-a, a u gašenju sudjeluje oko 50 vatrogasaca.
Dogašivanje je u tijeku i, na sreću, nitko nije ozlijeđen.
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