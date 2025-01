VIDEO U Vukovaru usred noći pucali po golubovima. Policija: 'Sve je u skladu sa zakonom'

Društvenim mrežama širi se snimka iz Vukovara na kojoj se vidi kako muškarac, praktički u središtu grada, usred noći iz puške sa stativa puca po golubovima. Zabrinuti građani javili su se i nama te kažu kako službe u Vukovaru ubijaju golubove pod pratnjom policije.

Pokretanje videa... 01:36 Pucanje golubova u Vukovaru | Video: Čitatelj 24sata

- Sinoć pod okriljem noći potpuni poraz društva! Civilizacijski i moralno je neprihvatljivo! Ne moraš biti "ljubitelj" životinja da ti se duša stisne od same pomisli da netko zaista šeće ulicama tvoga grada s puškom i ubija životinje! Nekada se tako radilo i sa psima i mačkama pa smo valjda napredovali, kao društvo, a ne nazadovali - napisao je u objavi jedan Vukovarac.

Sve se događa u blizini bloka stambenih zgrada Olajnica, pri čemu muškarac puca u smjeru zgrada, a vidi se da su uz njega bila i dva policajca.

Iste scene mogle su se ranije vidjeti u Osijeku kada je prije tri godine ubijanje ptica obavljeno uz dozvolu Ministarstva poljoprivrede. Lovci su i onda dolazili na trg s puškama, a pratila ih je policija.

Policija: Sve u skladu sa zakonom

- Policijski službenici Policijske postaje Vukovar utvrdili da se radilo o prijavljenom postupku uklanjanja ptica koje nanose štete na području grada Vukovara. Naime, Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimila je Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te, u interesu javnog zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine, a radi provedbe Plana i programa zaštite životinja u Vukovaru, policijski službenici tijekom dosadašnjih postupanja nisu utvrdili nepravilnosti - rekli su iz policije za Jutarnji.

Udruga Biom: Neprihvatljivo i beskorisno pucanje po golubovima

O pucnjavi po pticama oglasili su se u utorak i iz Udruge Biom na svojim stranicama

Građane Vukovara uznemirio je prošlog tjedna, kako nam javlja jedna Vukovarka, barbarski čin ubijanja golubova u stambenom naselju Olajnica u centru grada. Ovaj besmisleni čin užasnuo je građane u srijedu 22. siječnja, a ponovio se i u petak 24. siječnja kasno navečer.

Kako nam javlja zabrinuta građanka, jedan muškarac je pucajući iz puške ubijao golubove koji su se nalazili na balkonima stambenih zgrada, i to u pratnji dva policajca koji su mu pružali podršku. Jedan stanar tog naselja snimio je video snimku događaja i objavio kod sebe na Facebooku, nakon čega su ga zbog te objave posjetili ti policajci i rekli da je sve regularno, da je to počinjeno u organizaciji Grada Vukovara i da imaju rješenje za odstrijel čak 300 golubova. To daje naslutiti da gradske vlasti u Vukovaru kane nastaviti sa ovom besmislenom praksom ubijanja divljih ptica, što bi bilo za svaku osudu.

“Osim što je ova metoda odvraćanja golubova iz urbanog područja potpuno neprihvatljiva, znanstvena istraživanja pokazala su da je ovakva praksa – beskorisna. Još su kasnih osamdesetih godina u Baselu u Švicarskoj pokušali masovnim odstrelom smanjiti ondašnju populaciju golubova, pri čemu je kroz više godina ubijeno 100.000 golubova te je njihova populacija smanjena za 80%. Unatoč tome, populacija golubova se u svega godinu dana oporavila na svoju početnu brojnost. Naime, ono što zaista određuje brojnost golubova u gradu su količina hrane i broj povoljnih mjesta za gniježđenje, što se odstrelom ne mijenja. Golubovi se mogu gnijezditi veći dio godine te im odstrel zapravo pomlađuje populaciju kojoj se time otvara novi životni prostor i kojoj ostaje dovoljno hrane za oporavak.

Ne sumnjamo da se akcija odvija uz potrebno odobrenje Ministarstva poljoprivrede. Ta institucija nediskriminatorno dodjeljuje izuzeća od zabranjenih radnji prema urbanim pticama koje su okrutne, dokazano neučinkovite i k tome nisu temeljene na podatcima o brojnosti ptica u gradu. Nije nam poznato da je provedeno prebrojavanja golubova u Vukovaru kojim bi se uopće mogla pratiti uspješnost bilo kakve metode za utjecaj na populaciju”, ističe ornitologinja Iva Šoštarić iz Udruge Biom.

Pucanje puškama usred grada koji je propatio u ratnim razaranjima 90-ih godina nije prihvatljivo, a posebno pucanje po golubici mira čiji je lik jedan od najsnažnijih simbola Vukovara.