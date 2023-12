VIDEO U Zagrebu pada snijeg, sutra narančasti alarm za dio regija: 'Bit će kiše i susnježice'

Prvi službeni dan Adventa u Zagrebu nije prošao bez kiše, ali i snijega. Kiša je odgodila svečano otvaranje i paljenje svijeće kod Manduševca, ali brojnim građanima nije to smetalo.

Nakon otvaranja Adventa, simbolično je počeo padati i snijeg. Doduše, pomiješan s kišom, ali dovoljno za predblagdanski ugođaj.

Stručnjaci iz DHMZ-a poručili su kako nas sutra očekuje postupni prestanak oborina i naoblake.

- Još u noći i ujutro ponegdje oblačnije, na kopnu uz malo susnježice i snijega, a na moru malo kiše - naglasili su.

Snijega nošenog jakim vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. Do večeri će se razvedriti u većini krajeva. Vjetar slab, u Slavoniji umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni, u višim predjelima gorske Hrvatske sjeveroistočni.

Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pod Velebitom moguće i orkanskim, a još ujutro na krajnjem jugu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 1, na moru između 4 na sjeveru do 12 na jugu. Najviša dnevna od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 15 °C.

DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Jadran i za Istru, za kontinentalnu Hrvatsku je žuto, a za Slavoniju zeleno.