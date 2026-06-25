DORH je rekao da je osumnjičeni ranije osuđivan, a iz zatvora je izašao u siječnju 2026. godine...
VIDEO Ubojica iz Zadra ide u pritvor: 'Ranije je osuđivan, nije htio odgovarati na pitanja'
Osumnjičenik (29) koji je u Zadru ubio Milana Drača zvanog Lani ide u istražni zatvor, potvrdila je Marijana Stipić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zadru.
Kako je rekla Državno odvjetništvo provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja nakon čega je osumnjičeni saslušan i na sudu gdje mu je sudac istrage odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
- Porekao je počinjenje kaznenog djela i nije htio odgovarati na pitanja - rekla je Stipić.
Dodala je i kako je on ranije osuđivan.
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- Zadnja kazna zatvora bila je u siječnju 2026. godine - rekla je Stipić.
Podsjetimo, policija mu na teret stavlja da je 23. lipnja oko 23:40 u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac, na otvorenom prostoru gdje su se prethodno zajedno družili, iz zasad neutvrđenog razloga fizički nasrnuo na 51-godišnjaka kojem je zadao više udaraca rukama i nogama po cijelom tijelu i glavi.
- Od posljedica zadobivenih ozljeda 51-godišnjak je preminuo u zadarskoj bolnici. Osumnjičeni muškarac je uhićen na mjestu događaja počinjenog kaznenog djela te je odveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Provedenim alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola u organizmu - objavila je policija.
Podsjetimo, muškarac koji je u noći s utorka na srijedu preminuo u zadarskoj bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi jest Milan Drača zvani Lalo, rođen 1975. godine.
Drača je svojedobno bio gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina i kao komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.
U javnosti je često isticao svoj specifični identitet – deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti te je bio dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata. U Gradsko vijeće ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s HDZ-ove liste, a kasnije je iz stranke izašao, javno kritizirajući određene političke procese.
Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze. Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, nakon otkaza, odnosno odlaska iz muzeja, bio je kazneno prijavljen. Međutim, Drača je pokrenuo pravnu bitku i na koncu dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) zbog povrede prava na pošteno suđenje.
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