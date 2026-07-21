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IZGORJELO 200 KVADRATA

VIDEO Udar groma izazvao požar u Makarskoj

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Udar groma izazvao požar u Makarskoj
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Foto: Čitatelj 24sata
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Požar je ugašen. Ostat će dežurati tri vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo, potvrdio nam je vatrogasni zapovjednik Mario Čović

Nešto iza 22:30 pristigle su snimke požara koji je izbio na Osejavi, najvjerojatnije nakon udara groma usljed grmljavinskog nevremena, prenosi Makarska danas. Na teren su upućene makarske vatrogasne snage, a požar je srećom ubrzo stavljem pod kontrolu.

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Požar u Makarskoj VIDEO
Požar u Makarskoj | Video: Čitatelj 24sata

- Požar je ugašen. Ostat će dežurati tri vatrogasca i jedno vatrogasno vozilo. Na vrijeme je uočeno i ugašeno, a vatra je zahvatila oko 200 kvadrata - potvrdio nam je zapovjednik JVP grada Makarske Mario Čović.

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