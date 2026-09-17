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DRAMA KOD POŽEGE

VIDEO Uhićen manijak iz vlaka! Nožem prijetio djeci u Slavoniji

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Uhićen manijak iz vlaka! Nožem prijetio djeci u Slavoniji
Foto: Čitatelj 24sata
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Policijski službenici su danas oko 11.20 sati pronašli i uhitili muškarca te je u tijeku kriminalističko istraživanje - piše PU požeško-slavonska

Muškarac je nožem prijetio djeci u vlaku. Bili smo na relaciji Požega - Pleternica. On je bio s druge strane i pokazivao nož, držali su vrata da ne uđe i da ga bude što dalje. Svi putnici su se uspaničili, a kondukter ga je izbacio iz vlaka, priča nam čitatelj, jedan od putnika iz vagona koji je prošao pravu dramu na putu u srijedu navečer. Policija je objavila detalje ovog incidenta...

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Požega - Pleternica VIDEO
Požega - Pleternica | Video: 24sata

Navode da se incident dogodio u srijedu oko 19.40 sati. Muškarca su uhitili u četvrtak oko 11.20 sati.

- U četvrtak 17. rujna 2026. godine Policijska uprava požeško-slavonska je zaprimila snimku o događaju u vlaku koji se, prema prvim informacijama, dogodio jučer oko 19.40 sati. Po zaprimanju snimke policijski službenici odmah su započeli s kriminalističkim istraživanjem te traganjem za muškarcem. Policijski službenici su danas oko 11.20 sati pronašli i uhitili muškarca te je u tijeku kriminalističko istraživanje - piše PU požeško-slavonska.

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