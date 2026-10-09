VIDEO Uhićeni zlatar Dodić glumio u spotu HDZ-a. S njim je i inspektor Mikulić. Pogledajte

Zagrebački zlatar Paško Dodić, koji je jutros uhićen u velikoj akciji Uskoka zbog nezakonitog odlaganja otpada, prije 13 godina pojavio se u predizbornom spotu Margarete Mađerić, tadašnje kandidatkinje HDZ-a koja se na lokalnim izborima 2013. natjecala za dužnost gradonačelnice Zagreba. U spotu se pojavljuje i bivši glavni državni inspektor i Uskokov optuženik Andrija Mikulić, koji je bio nositelj stranačke izborne liste, piše Novi list.

Mikulić u spotu izgovara svoj dio "Ja cijeli svoj život živim u Zagrebu", a odjednom se začuje kako ga netko doziva "Andrija!". Mikulić se pritom okreće i maše čovjeku koji ga je dozvao, a kamere pokažu da je upravo riječ o Pašku Dodiću.

Bivši glavni državni inspektor i poznati zagrebački zlatar su, naime, prijatelji i to je vjerojatno objašnjenje Dodićevog glumačkog angažmana u ovom HDZ-ovom predizbornom uratku, piše Novi list.

Dodić i Željko Teufel, član uprave CE-ZA-R-a iz Pripuzove Cios grupe, danas su privedeni u prostorije Uskoka u zagrebačkoj Branimirovoj ulici. Obojica su obuhvaćena novom akcijom povezanoj s istragom nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju.

Dodić i Teufel nakon policijske obrade dovedeni su u Uskok, gdje bi ih istražitelji trebali ispitati. Nakon toga će tužitelji odlučiti o daljnjim koracima i eventualnom traženju istražnog zatvora.