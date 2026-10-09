Obavijesti

News

Komentari 3
PRIJE 13 GODINA

VIDEO Uhićeni zlatar Dodić glumio u spotu HDZ-a. S njim je i inspektor Mikulić. Pogledajte

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Uhićeni zlatar Dodić glumio u spotu HDZ-a. S njim je i inspektor Mikulić. Pogledajte
Foto: YouTube/screenshoot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bivši glavni državni inspektor i poznati zagrebački zlatar su prijatelji i to je vjerojatno objašnjenje Dodićevog glumačkog angažmana u ovom HDZ-ovom predizbornom uratku...

Zagrebački zlatar Paško Dodić, koji je jutros uhićen u velikoj akciji Uskoka zbog nezakonitog odlaganja otpada, prije 13 godina pojavio se u predizbornom spotu Margarete Mađerić, tadašnje kandidatkinje HDZ-a koja se na lokalnim izborima 2013. natjecala za dužnost gradonačelnice Zagreba. U spotu se pojavljuje i bivši glavni državni inspektor i Uskokov optuženik Andrija Mikulić, koji je bio nositelj stranačke izborne liste, piše Novi list. 

ZLATAREVO 'ZLATO' Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'
Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'

Mikulić u spotu izgovara svoj dio "Ja cijeli svoj život živim u Zagrebu", a odjednom se začuje kako ga netko doziva "Andrija!". Mikulić se pritom okreće i maše čovjeku koji ga je dozvao, a kamere pokažu da je upravo riječ o Pašku Dodiću.

Bivši glavni državni inspektor i poznati zagrebački zlatar su, naime, prijatelji i to je vjerojatno objašnjenje Dodićevog glumačkog angažmana u ovom HDZ-ovom predizbornom uratku, piše Novi list.

Dodić i Željko Teufel, član uprave CE-ZA-R-a iz Pripuzove Cios grupe, danas su privedeni u prostorije Uskoka u zagrebačkoj Branimirovoj ulici. Obojica su obuhvaćena novom akcijom povezanoj s istragom nezakonitog odlaganja i zakapanja otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju.

Dodić i Teufel nakon policijske obrade dovedeni su u Uskok, gdje bi ih istražitelji trebali ispitati. Nakon toga će tužitelji odlučiti o daljnjim koracima i eventualnom traženju istražnog zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila
EKO-BOMBA U POZNANOVCU

Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila

OTKRIVAMO 24sata su u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Državni inspektorat tražio od Krapinsko-zagorske županije ukidanje dozvole za Plasto - produkt
Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?
PAD MOĆNOG ZLATARA

Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?

Paško Dodić i supruga Franciska nisu trebali posao s otpadom da bi osigurali egzistenciju. Kum mu je Zdravko Mamić, bio je dobar s bivšim glavnim inspektorom Mikulićem, gradi ranč milijunaša s uglednicima....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026