Vidio sam policiju kako kruži oko kuće, rekli su nam da ne izlazimo jer imaju situaciju s jednim gospodinom. Pitao sam što je, policajac mi je samo odgovorio da uđem u kuću i da će sve biti dobro. Onda su došle dvije marice, izašli su oni policajci u oklopima, specijalci. Kad su okružili kuću, on je viknuo da se predaje i izašao van. Zadržali su ga, dok su drugi policajci pretraživali kuću i onda su našli sve oružje, ispričao nam je čitatelj o drami u srijedu u Sesvetskoj Selnici.

U kući, u kojoj muškarac živi s majkom, našli su četiri bombe, automatsku pušku i 700 komada streljiva. Iz policije za sada mogu reći samo da su izašli po dojavi te da se muškarcu pruža liječnička pomoć. Nakon toga, obavit će daljnja postupanja.

- Susjedi tu među sobom pričaju da je prijetio socijalnoj radnici preko telefona, ali ne znam je li to istina. Inače ni on ni majka ne rade, ali zovu ga susjedi za poslove oko kuće, cijepanje drva. Mislim da to nitko nije očekivao, nije problematičan čovjek - govori nam susjed.

- Da je bilo prijetnje našoj djelatnici, vjerujem da bih ja za to znala jer mi moraju prijaviti, a mi to onda dalje šaljemo ministarstvu. Ne mogu Vam reći sa sigurnošću još, ali vjerujem da bih bila obaviještena - rekla nam je kratko Tatjana Štritof, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb.

U Sesvetskoj Selnici ljudi se druže po dvorištima jer je neradni dan. Glavna tema je jučerašnje uhićenje njihovog susjeda.

- Ne znam što bih Vam rekla, baš komentiramo to, nismo to očekivali - govori nam susjeda iz ulice koja je paralelno od ulice uhićenog muškarca.

- On tu živi s mamom, znam da su im ukinuli socijalnu pomoć, možda je zato to sve bilo - dobacuje druga.

Pokazali su nam kuću gdje muškarac živi s majkom, a ona nam je rekla da njen sin nije nikome prijetio.

- Ma što bi prijetio, nije on takav! On je jučer čekao socijalnu radnicu koja nam je trebala doći u posjet jer su nam bez objašnjenja ukinuli socijalnu pomoć od 960 kuna. Ja sam bila u crkvi kod sestara i kad sam došla doma, on je bio uhićen, a tu je bila policija - govori nam.

Jeste li znali za oružje?

- A jesam, pa živim s njim. Ali što ja tu mogu, kad je bio manji sam mogla utjecati na njega, sad kad je odrastao čovjek, više ne mogu. Čekam da se vrati pa da porazgovaramo, policajac mi je jučer rekao da će ga zadržati dan, dva - završava.