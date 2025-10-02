Obavijesti

VIDEO 'Ukleti' hotel kod Svetog Roka dobio koncesionara: Evo kako danas izgledaju Marune

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Jasenice: Hotel na odmorištu Marune | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Popularno odmorište u vlasništvu HAC-a na izlazu iz Tunela sv. Rok godinama je oronulo. Sad je dobilo novoga koncesionara iz Sesveta

Odmorište Marune poznato je svim putnicima koji kroz Tunel sveti Rok idu prema moru, jer upravo je to prvo mjesto s kojega se prostire pogled na morsko plavetnilo nakon izlaska iz tunela. Već dulje je ovo mjesto zapušteno, derutno i oronulo, no lokalni mediji prenose vijest da je HAC napokon, iz petog pokušaja, odabrao tvrtku koja će postati koncesionar objekta na odmorištu te ga ponovno vratiti u život.

