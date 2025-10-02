Popularno odmorište u vlasništvu HAC-a na izlazu iz Tunela sv. Rok godinama je oronulo. Sad je dobilo novoga koncesionara iz Sesveta
NAPOKON... PLUS+
VIDEO 'Ukleti' hotel kod Svetog Roka dobio koncesionara: Evo kako danas izgledaju Marune
Čitanje članka: 4 min
Odmorište Marune poznato je svim putnicima koji kroz Tunel sveti Rok idu prema moru, jer upravo je to prvo mjesto s kojega se prostire pogled na morsko plavetnilo nakon izlaska iz tunela. Već dulje je ovo mjesto zapušteno, derutno i oronulo, no lokalni mediji prenose vijest da je HAC napokon, iz petog pokušaja, odabrao tvrtku koja će postati koncesionar objekta na odmorištu te ga ponovno vratiti u život.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+